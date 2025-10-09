Estas son las bajas de Chivas para el próximo Clásico Nacional

Chivas llega al Clásico Nacional en territorio estadounidense con tres victorias al hilo en el Apertura 2025 y el ánimo en alto. El duelo ante su acérrimo rival se jugará este sábado en el State Farm Stadium de Arizona, como parte del Tour Rebaño 2025, donde se espera un lleno total por parte de la afición rojiblanca en Phoenix.Previo al viaje, el técnico Gabriel Milito afinó detalles en la Perla Tapatía y definió la lista de 22 convocados para este esperado enfrentamiento. Sin embargo, el equipo no estará completo: varias ausencias por compromisos con selecciones nacionales y lesiones han obligado al estratega a echar mano de la cantera.Bajas confirmadas por selección nacional:Jugadores fuera por lesión:Debido a estas ausencias, Milito incluyó por primera vez en el primer equipo a Raúl Martínez Amezcua y Maximiliano Bustos, ambos provenientes de la categoría Sub-21.Lista completa de convocados para el Clásico Nacional en Arizona:EE