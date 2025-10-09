Jueves, 09 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Clásico Nacional

Estas son las bajas de Chivas para el próximo Clásico Nacional

El duelo ante su acérrimo rival se jugará este sábado en el State Farm Stadium de Arizona

Por: El Informador

El equipo no estará completo: varias ausencias por compromisos con selecciones nacionales y lesiones. IMAGO7

El equipo no estará completo: varias ausencias por compromisos con selecciones nacionales y lesiones. IMAGO7

Chivas llega al Clásico Nacional en territorio estadounidense con tres victorias al hilo en el Apertura 2025 y el ánimo en alto. El duelo ante su acérrimo rival se jugará este sábado en el State Farm Stadium de Arizona, como parte del Tour Rebaño 2025, donde se espera un lleno total por parte de la afición rojiblanca en Phoenix.

LEE: México listo para un nuevo desafío en el Mundial Sub-17 Femenil

Previo al viaje, el técnico Gabriel Milito afinó detalles en la Perla Tapatía y definió la lista de 22 convocados para este esperado enfrentamiento. Sin embargo, el equipo no estará completo: varias ausencias por compromisos con selecciones nacionales y lesiones han obligado al estratega a echar mano de la cantera.

Bajas confirmadas por selección nacional:

  • Luis Romo y Raúl Rangel fueron llamados a la Selección Mayor.
  • Yael Padilla y Hugo Camberos se encuentran disputando la Copa del Mundo Sub-20 con el Tri.
  • Samir Inda está concentrado con la Selección Sub-18, que realiza una gira por Portugal.

Jugadores fuera por lesión:

  • Roberto Alvarado, Alan Mozo y Erick Gutiérrez siguen en proceso de rehabilitación y no estarán disponibles para este partido.

Nuevas caras en la convocatoria 

Debido a estas ausencias, Milito incluyó por primera vez en el primer equipo a Raúl Martínez Amezcua y Maximiliano Bustos, ambos provenientes de la categoría Sub-21.

Lista completa de convocados para el Clásico Nacional en Arizona:

  • Oscar Whalley
  • Robinho Romero
  • Gilberto Sepúlveda
  • Miguel Tapias
  • Diego Campillo
  • Luis Olivas
  • Bryan González
  • José Castillo
  • Miguel Gómez
  • Omar Govea
  • Daniel Aguirre
  • Rubén González
  • Raúl Martínez Amezcua
  • Richard Ledezma
  • Efraín Álvarez
  • Isaac Brizuela
  • Maximiliano Bustos
  • Cade Cowell
  • Alan Pulido
  • Javier Hernández
  • Armando González
  • Teun Wilke

EE

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones