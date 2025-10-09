Estas son las bajas de Chivas para el próximo Clásico Nacional

Chivas llega al Clásico Nacional en territorio estadounidense con tres victorias al hilo en el Apertura 2025 y el ánimo en alto. El duelo ante su acérrimo rival se jugará este sábado en el State Farm Stadium de Arizona , como parte del Tour Rebaño 2025, donde se espera un lleno total por parte de la afición rojiblanca en Phoenix.

Previo al viaje, el técnico Gabriel Milito afinó detalles en la Perla Tapatía y definió la lista de 22 convocados para este esperado enfrentamiento. Sin embargo, el equipo no estará completo: varias ausencias por compromisos con selecciones nacionales y lesiones han obligado al estratega a echar mano de la cantera.

Bajas confirmadas por selección nacional:

Luis Romo y Raúl Rangel fueron llamados a la Selección Mayor.

Yael Padilla y Hugo Camberos se encuentran disputando la Copa del Mundo Sub-20 con el Tri.

Samir Inda está concentrado con la Selección Sub-18, que realiza una gira por Portugal.

Jugadores fuera por lesión:

Roberto Alvarado, Alan Mozo y Erick Gutiérrez siguen en proceso de rehabilitación y no estarán disponibles para este partido.

Nuevas caras en la convocatoria

Debido a estas ausencias, Milito incluyó por primera vez en el primer equipo a Raúl Martínez Amezcua y Maximiliano Bustos , ambos provenientes de la categoría Sub-21.

Lista completa de convocados para el Clásico Nacional en Arizona:

Oscar Whalley

Robinho Romero

Gilberto Sepúlveda

Miguel Tapias

Diego Campillo

Luis Olivas

Bryan González

José Castillo

Miguel Gómez

Omar Govea

Daniel Aguirre

Rubén González

Raúl Martínez Amezcua

Richard Ledezma

Efraín Álvarez

Isaac Brizuela

Maximiliano Bustos

Cade Cowell

Alan Pulido

Javier Hernández

Armando González

Teun Wilke

