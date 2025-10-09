Chivas viaja con ‘Chicharito’ y Robinho al amistoso ante América en Estados Unidos

Después de hilar su tercer juego con victoria en el Torneo Apertura 2025, Chivas realizó el viaje a los Estados Unidos este jueves, de cara al compromiso amistoso de este sábado ante América en una edición más del Clásico Nacional.

El equipo que dirige Gabriel Milito buscará imponer condiciones en Arizona en el State Farm Stadium ante su odiado rival, por lo que el estratega argentino convocó a un total de 22 futbolistas, presentando rostros nuevos ante las múltiples bajas que tiene en su equipo, por lesión y la actividad con la Selección Mexicana.

Pese a que están en la parte final de su proceso de recuperación, Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez no pudieron ser considerados para que continúen trabajando en Verde Valle, con la finalidad de estar en óptimas condiciones de cara al duelo ante Mazatlán, en la reanudación de la Liga MX.

Por su parte, Alan Mozo sigue en rehabilitación, después de la cirugía de rodilla a la que fue sometido el pasado 13 de septiembre, por lo que seguirá fuera de actividad lo que resta del campeonato.

La novedad en la lista de convocados son los nombres de Raúl Martínez Amezcua y Maximiliano Bustos, futbolistas de Chivas Sub 21; además de Robinho Romero, arquero que fue considerado para el viaje, junto a Óscar Whalley.

Entre las ausencias importantes en el primer equipo, se encuentran Luis Romo y Raúl Rangel, quienes no están disponibles porque fueron convocados a la Selección Mayor.

Por su parte, el juvenil Samir Inda será baja, ya que está concentrado con la Selección Mexicana Sub-18, en una gira que realizarán en Portugal. De igual manera, Yael Padilla y Hugo Camberos se encuentran con el Tri que está disputando la Copa del Mundo Sub 20.

Los convocados por Gabriel Milito para El Clásico de México en Phoenix:

Porteros: Oscar Whalley, Robinho Romero

Oscar Whalley, Robinho Romero Defensas: Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Diego Campillo, Luis Olivas, Bryan González, José Castillo, Miguel Gómez

Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Diego Campillo, Luis Olivas, Bryan González, José Castillo, Miguel Gómez Mediocampistas: Omar Govea, Daniel Aguirre, Rubén González, Raúl Martínez Amezcua, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Isaac Brizuela, Maximiliano Bustos.

Omar Govea, Daniel Aguirre, Rubén González, Raúl Martínez Amezcua, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Isaac Brizuela, Maximiliano Bustos. Delanteros: Cade Cowell, Alan Pulido, Javier Hernández, Armando González, Teun Wilke

