¿Quiénes son las joyas del Tri Sub-17 para el Mundial de Qatar 2025?

La actividad en las categorías menores de la Selección Mexicana no se detiene, por el contrario, la expectativa de ver a las jóvenes promesas conquistar importantes escenarios crece con el Mundial Sub-17 que se disputará del 5 al 27 de noviembre en Qatar.

Con la ilusión de conquistar su tercer título de la competencia, el combinado nacional dirigido por Carlos Cariño , dio a conocer la lista de los 22 jugadores que fueron contemplados para jugar la vigésima edición del Mundial Sub-17, entre los que se destacan algunos nombres por el talento que los acompaña y la ascendencia que los respalda.

Dos de los jugadores que más llaman la atención, sin duda alguna, son Aldo Patricio De Nigris y Lucca Vuoso , quienes son hijos de los ex jugadores Aldo De Nigris y Matías Vuoso . Además, continuando con el legado de sus padres, ambos jóvenes se desempeñan como delanteros y la confianza en el ataque se depositará principalmente en ellos.

Desde el 2021, Aldo Patricio, de 17 años, ha estado en las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey , pasando por todas las categorías hasta llegar con la Sub-19, con la que ha marcado 10 goles entre el Clausura y Apertura 2025. Lucca, con 16 años, ha sido formado por Santos Laguna a partir del 2022 y, en el presente torneo, ya ha jugado con la Sub-21, en la que aportó 3 anotaciones en 5 juegos, todos como titular.

Asimismo, otro de los que resaltan en los convocados es Gael Alejandro García , joya de las fuerzas básicas del Guadalajara, quien tuvo la oportunidad de hacer pretemporada con el primer equipo antes de que diera inicio el Apertura 2025.

Entre el 2024 y el presente año, García ha marcado 11 dianas con la sub-17 rojiblanca y también ha tenido actividad con la Sub-21. Su principal función es como mediocentro ofensivo, por lo que tendrá la obligación de crear jugadas para llenar de balones el área tricolor en el próximo Mundial.

Cabe destacar que Santos y León son los equipos que más futbolistas aportan para la Selección, con 3 elementos cada uno; seguido de Rayados, Pachuca y Chivas, con 2 cada club.

Lista de convocados para el Mundial Sub-17

Porteros: Abdon Turrubiates ( León ), Matías Velázquez ( Santos Laguna ) y Santiago López ( Toluca ).

Defensas: Jhonnatan Grajales ( Chivas ), Michael Corona ( León ), José Navarro ( Pachuca ), Adrián Villa ( Pachuca ), Félix Contreras ( Real Salt Lake ), Bryan Salazar ( Tigres ) e Ian Olvera ( Xolos ).

Medios: Íñigo Borgio ( CD Leganés ), Gael García ( Chivas ), Óscar Pineda ( Chicago Fire SC ), Kenneth Martínez ( FC Juárez ), Karin Hernández ( León ) y Jorge Sánchez ( Rayados ).

Delanteros: Luis Gamboa ( Atlas ), Alex Gutiérrez ( Cruz Azul ), José Mancilla ( Pumas ), Aldo Patricio De Nigris ( Rayados ), Máximo Reyes ( Santos Laguna ) y Lucca Vuoso ( Santos Laguna ).

