¿Quiénes son las joyas del Tri Sub-17 para el Mundial de Qatar 2025?

La actividad en las categorías menores de la Selección Mexicana no se detiene, por el contrario, la expectativa de ver a las jóvenes promesas conquistar importantes escenarios crece con el Mundial Sub-17 que se disputará del 5 al 27 de noviembre en Qatar.Con la ilusión de conquistar su tercer título de la competencia, el combinado nacional dirigido por Carlos Cariño, dio a conocer la lista de los 22 jugadores que fueron contemplados para jugar la vigésima edición del Mundial Sub-17, entre los que se destacan algunos nombres por el talento que los acompaña y la ascendencia que los respalda.Dos de los jugadores que más llaman la atención, sin duda alguna, son Aldo Patricio De Nigris y Lucca Vuoso, quienes son hijos de los ex jugadores Aldo De Nigris y Matías Vuoso. Además, continuando con el legado de sus padres, ambos jóvenes se desempeñan como delanteros y la confianza en el ataque se depositará principalmente en ellos.Desde el 2021, Aldo Patricio, de 17 años, ha estado en las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey, pasando por todas las categorías hasta llegar con la Sub-19, con la que ha marcado 10 goles entre el Clausura y Apertura 2025. Lucca, con 16 años, ha sido formado por Santos Laguna a partir del 2022 y, en el presente torneo, ya ha jugado con la Sub-21, en la que aportó 3 anotaciones en 5 juegos, todos como titular.Asimismo, otro de los que resaltan en los convocados es Gael Alejandro García, joya de las fuerzas básicas del Guadalajara, quien tuvo la oportunidad de hacer pretemporada con el primer equipo antes de que diera inicio el Apertura 2025.Entre el 2024 y el presente año, García ha marcado 11 dianas con la sub-17 rojiblanca y también ha tenido actividad con la Sub-21. Su principal función es como mediocentro ofensivo, por lo que tendrá la obligación de crear jugadas para llenar de balones el área tricolor en el próximo Mundial.Cabe destacar que Santos y León son los equipos que más futbolistas aportan para la Selección, con 3 elementos cada uno; seguido de Rayados, Pachuca y Chivas, con 2 cada club.Porteros: Abdon Turrubiates (León), Matías Velázquez (Santos Laguna) y Santiago López (Toluca).Defensas: Jhonnatan Grajales (Chivas), Michael Corona (León), José Navarro (Pachuca), Adrián Villa (Pachuca), Félix Contreras (Real Salt Lake), Bryan Salazar (Tigres) e Ian Olvera (Xolos).Medios: Íñigo Borgio (CD Leganés), Gael García (Chivas), Óscar Pineda (Chicago Fire SC), Kenneth Martínez (FC Juárez), Karin Hernández (León) y Jorge Sánchez (Rayados).Delanteros: Luis Gamboa (Atlas), Alex Gutiérrez (Cruz Azul), José Mancilla (Pumas), Aldo Patricio De Nigris (Rayados), Máximo Reyes (Santos Laguna) y Lucca Vuoso (Santos Laguna).