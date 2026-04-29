Miércoles, 29 de Abril 2026

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Fiscalía de Sinaloa reacciona a acusaciones de EU contra Rocha Moya: "Debe comprobarse"

El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, es uno de los 10 funcionarios de alto nivel acusados de presuntos vínculos con la facción de "Los Chapitos"

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco y EFE

El gobernador Rocha Moya rechazó las imputaciones y acusó que se trata de un

El gobernador Rocha Moya rechazó las imputaciones y acusó que se trata de un "ataque" a su persona y al movimiento de la Cuarta Transformación. SUN/ARCHIVO

La Fiscalía de Sinaloa afirmó este miércoles 29 de abril del 2026 que la acusación de Estados Unidos sobre presuntos vínculos criminales en el Gobierno estatal será evaluada por la Fiscalía General de la República (FGR) y deberá sustentarse con pruebas.

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El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, es uno de los 10 funcionarios de alto nivel acusados por Estados Unidos -incluido el gobernador del estado Rubén Rocha Moya- por delitos de tráfico de drogas y tráfico de armas relacionados con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de "Los Chapitos".

Según la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.

     

¿Qué declaró la Fiscalía de Sinaloa luego de las serias acusaciones de Estados Unidos sobre presuntos nexos con "Los Chapitos"?

La Fiscalía de Sinaloa sostuvo que cualquier acción deberá ser determinada por la FGR e insistió en su compromiso con el "respeto irrestricto al marco constitucional", sin pronunciarse sobre los señalamientos.

"La institución subraya que en México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución de autoridad judicial competente", indicó en un comunicado.

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Previamente, el gobernador Rocha Moya rechazó "categórica y absolutamente" las imputaciones, al señalar que carecen "de veracidad y fundamento", y acusó que se trata de un "ataque" a su persona y al movimiento de la Cuarta Transformación (encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum).

Por su parte, la Cancillería de México afirmó que no se presentaron "pruebas" en las solicitudes de extradición enviadas el martes por el Gobierno estadounidense, al tiempo que afirmó que enviará una queja diplomática a la Embajada de EU en el país por la forma en que se hizo pública la acusación al argumentar que contraviene tratados.

     

Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, el senador oficialista Enrique Inzunza Cázarez, y el alcalde del municipio de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien también negó las acusaciones.

JM

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