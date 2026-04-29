El Gobierno de Estados Unidos anunció una serie de acusaciones formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra funcionarios de alto nivel de su administración y mandos policiales, en el marco de una nueva ofensiva judicial vinculada a la lucha contra el crimen organizado.

De acuerdo con documentos judiciales, entre los señalados se encuentran el senador Enrique Inzunza Cazarez; el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; el comisario general de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés; el excomisario Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez; el comandante José Dionisio Hipólito; el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil; y el comandante municipal Juan Valenzuela Millán.

Las acusaciones sostienen que los implicados habrían abusado de sus cargos para favorecer al Cártel de Sinaloa, particularmente a la facción conocida como “Los Chapitos”. Según el expediente, los funcionarios habrían facilitado protección, filtrado información sensible de fuerzas de seguridad e incluso permitido actos de violencia a cambio de sobornos millonarios.

El documento judicial detalla que los acusados participaron presuntamente en una “conspiración corrupta y violenta” para traficar drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. Asimismo, se les atribuye haber ordenado a corporaciones estatales y municipales resguardar cargamentos de droga y evitar acciones legales contra miembros del cártel.

En cuanto a los cargos, Rocha Moya y la mayoría de los implicados enfrentan acusaciones por conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento. De ser hallados culpables por la justicia de Estados Unidos, podrían enfrentar penas de cadena perpetua o un mínimo de 40 años de prisión.

El caso de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, agrava el panorama. Además de los cargos anteriores, se le acusa de secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro en un caso relacionado con Alexander Meza León, quien, según autoridades estadounidenses, colaboraba con la Administración para el Control de Drogas.

Las autoridades estadounidenses sostienen que, a cambio de su colaboración, los acusados habrían recibido colectivamente millones de dólares provenientes del crimen organizado, consolidando así una red de protección institucional al servicio del cártel.

MF