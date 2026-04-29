Este miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

Apenas el domingo pasado, el diario "Los Angeles Times" perfilaba las acciones penales del gobierno de Estados Unidos en contra de funcionarios ligados al crimen organizado, que este miércoles se concretaron.

Aquí la lista completa de acusaciones y cargos que enfrentan los funcionarios y exfuncionarios:

Rubén Rocha Moya

El gobernador de Sinaloa de 76 años de edad enfrenta cargos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Por dichas acusaciones podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión, de acuerdo al Departamento de Justicia Estadounidense.

Enrique Inzunza Cazarez

El actual senador morenista y exsecretario general de Sinaloa de 53 años enfrenta los cargos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por los que podría enfrentar una pena de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

Enrique Díaz Vega

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa forma parte de la lista negra de Estados Unidos. El exfuncionario es señalado de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena que podría enfrentar es cadena perpetua o un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

Dámaso Castro Saavedra

El Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa es señalado por Estados Unidos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Por dichos delitos, el funcionario podría enfrentar cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

Marco Antonio Almanza Aviles

Marco Antonio Almanza Aviles, de 54 años, es exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa actualmente acusado de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como el delito de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por lo que Estados Unidos afirma que podría enfrentar cadena perpetua o en su caso 40 años de prisión.

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias "Cholo" es exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y con 45 años forma parte de la lista negra revelada por Estados Unidos esta tarde.

Los delitos que enfrenta en EU son conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Por dichos delitos se busca una condena de cadena perpetua o el mínimo de 40 años de prisión.

Gerardo Mérida Sánchez

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, es señalado de conspiración de importación de estupefacientes; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Estados Unidos busca una condena de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

José Antonio Dionisio Hipolito, conocido como “Tornado”

El exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, José Antonio Dionisio Hipolito, conocido como "Tornado" también figura en la lista negra de Estados Unidos.

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El exfuncionario enfrenta cargos de conspiración de importación de estupefacientes; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por lo que podría enfrentar una pena de cadena perpetua o en su caso 40 años de prisión.

Juan de Dios Gamez

Juan de Dios Gamez, actual alcalde de Culiacán, es señalado de conspiración de importación de estupefacientes; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por los que Estados Unidos busca imponer una cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

Juan Valenzuela Millan, conocido como “Juanito”

Juan Valenzuela Millan, conocido como "Juanito", es excomandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán y esta tarde Estados Unidos lo señaló de los delitos de conspiración de importación de estupefacientes; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos; secuestro que resulta en la muerte; conspiración para cometer secuestros que resultan en la muerte.

Por dichos cargos el excomandante de alto nivel de Sinaloa enfrentará una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

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AS