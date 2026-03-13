Netflix sube precios en México: Suscripciones aumentarán desde abril; ¿cuánto costarán?

La plataforma de streaming Netflix anunció este viernes 13 de marzo de 2026 un ajuste en las tarifas de sus planes mensuales en México, medida que impactará a todos los niveles de suscripción disponibles en el país.

De acuerdo con el aviso enviado a los usuarios, el incremento comenzará a aplicarse a partir del 13 de abril. La empresa explicó que esta actualización busca fortalecer su catálogo y continuar ofreciendo nuevas producciones para los suscriptores.

“Seguiremos sumando series y películas cada semana, además de los 78 estrenos programados para el próximo mes”, indicó la compañía en la comunicación dirigida a sus clientes.

Con el cambio, las tarifas quedarán de la siguiente manera:

Plan Estándar con anuncios: Sube de 119 a 139 pesos mensuales. Permite ver contenido en dos dispositivos al mismo tiempo con calidad Full HD.

Sube de 119 a 139 pesos mensuales. Permite ver contenido en dos dispositivos al mismo tiempo con calidad Full HD. Plan Estándar sin anuncios: Aumenta de 249 a 269 pesos al mes. Incluye descargas y la opción de agregar un perfil adicional de “miembro extra”.

Aumenta de 249 a 269 pesos al mes. Incluye descargas y la opción de agregar un perfil adicional de “miembro extra”. Plan Premium: Pasa de 329 a 369 pesos mensuales, siendo el ajuste más alto. Ofrece reproducción en Ultra HD (4K), audio espacial y la posibilidad de sumar hasta dos miembros extra.

ESPECIAL

También habrá modificaciones en el costo para compartir la cuenta con personas que no viven en el mismo domicilio. El precio por cada perfil adicional será de 69 pesos en planes con publicidad y de 79 pesos en la modalidad sin anuncios.

Este ajuste se da en medio de una creciente competencia dentro del mercado de plataformas OTT en México, donde distintos servicios de streaming han comenzado a modificar precios y modelos de suscripción durante los primeros meses del año.

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