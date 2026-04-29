Leche para el Bienestar refuerza estrategia contra la inflación y garantiza ahorro a familias

En el contexto del incremento de precios derivado de la inflación global, la paraestatal Leche para el Bienestar anunció su incorporación a la estrategia del Gobierno de México para contener el impacto en la economía de los hogares. La medida busca asegurar el acceso a productos básicos, especialmente leche, a precios subsidiados para los sectores más vulnerables.Como parte de esta acción, el organismo intensificará sus operaciones logísticas y de distribución para ampliar la cobertura del programa de abasto social, priorizando las entidades con mayores niveles de marginación. El objetivo es garantizar que este alimento esencial llegue de manera oportuna y accesible a las familias que más lo requieren.La institución destacó que el esquema actual permite a los consumidores obtener un ahorro de hasta 76.8% en comparación con productos comerciales, lo que representa un apoyo significativo al gasto familiar y contribuye a preservar la nutrición, particularmente en la población infantil.Bajo la dirección de Antonio Talamantes Geraldo, Leche para el Bienestar ha fortalecido su presencia a nivel nacional mediante convenios con gobiernos estatales y municipales, con la meta de alcanzar 10 millones de beneficiarios para el año 2030.Actualmente, la paraestatal se consolida como un actor clave en el mercado nacional, al posicionarse como el segundo mayor comprador de leche en el país. Además, opera exclusivamente con producción nacional, sin recurrir a importaciones, y distribuye entre el 10% y el 15% del total de leche producida en México, funcionando como un regulador del mercado y un vínculo directo entre productores y comunidades.Con esta integración, el programa reafirma su papel dentro de la política social del Gobierno de México, enfocada en garantizar alimentos de calidad a precios accesibles y fortalecer la seguridad alimentaria del país. SV