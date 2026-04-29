Leche para el Bienestar refuerza estrategia contra la inflación y garantiza ahorro a familias

En el contexto del incremento de precios derivado de la inflación global, la paraestatal Leche para el Bienestar anunció su incorporación a la estrategia del Gobierno de México para contener el impacto en la economía de los hogares. La medida busca asegurar el acceso a productos básicos , especialmente leche, a precios subsidiados para los sectores más vulnerables.

Como parte de esta acción, el organismo intensificará sus operaciones logísticas y de distribución para ampliar la cobertura del programa de abasto social, priorizando las entidades con mayores niveles de marginación. El objetivo es garantizar que este alimento esencial llegue de manera oportuna y accesible a las familias que más lo requieren.

La institución destacó que el esquema actual permite a los consumidores obtener un ahorro de hasta 76.8% en comparación con productos comerciales , lo que representa un apoyo significativo al gasto familiar y contribuye a preservar la nutrición, particularmente en la población infantil.

Bajo la dirección de Antonio Talamantes Geraldo, Leche para el Bienestar ha fortalecido su presencia a nivel nacional mediante convenios con gobiernos estatales y municipales, con la meta de alcanzar 10 millones de beneficiarios para el año 2030.

Actualmente, la paraestatal se consolida como un actor clave en el mercado nacional , al posicionarse como el segundo mayor comprador de leche en el país. Además, opera exclusivamente con producción nacional, sin recurrir a importaciones, y distribuye entre el 10% y el 15% del total de leche producida en México, funcionando como un regulador del mercado y un vínculo directo entre productores y comunidades.

Con esta integración, el programa reafirma su papel dentro de la política social del Gobierno de México, enfocada en garantizar alimentos de calidad a precios accesibles y fortalecer la seguridad alimentaria del país.

Dr. Víctor Hugo Pérez Rojas, Director de Operaciones y el Mtro. Antonio Talamantes Geraldo, Director General de Leche para el Bienestar del Gobierno de México. CORTESÍA.

SV