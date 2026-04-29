Rubén Rocha Moya reaccionó desde sus redes sociales contra las imputaciones que le realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. El gobernador de Sinaloa rechazó las acusaciones .

"Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno", declaró.

Publicación del gobernador por Morena donde rechaza las acusaciones de EU. X / @rochamoya_

El ataque contra el Gobierno de México

El gobernador de Sinaloa aseveró que no se trata solo de un ataque persona, sino que esta acusación grave también amedrenta al movimiento de la Cuarta Transformación y a las y los mexicanos que encabezan esta causa.

"Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable".

Por último, el funcionario sentenció que este acto es una calumnia en la cual demostrará la falta de pruebas en su contra .

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