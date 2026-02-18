Simulacro Nacional 2026: ¿Cuándo es el próximo y cuántos habrá este año?

El Gobierno de México anunció que este año se realizarán tres simulacros nacionales con el objetivo de que la población esté preparada y no sea sorprendida por la alerta sísmica, como ha sucedido en ocasiones anteriores.El primer ejercicio se efectuó este 18 de febrero a las 11:00 de la mañana y activará 13 mil 900 altavoces distribuidos en la Ciudad de México y el Estado de México, además del alertamiento por telefonía celular. Se trabajó para optimizar este sistema de notificación móvil y que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya se realiza la actualización del mensaje que reciben los usuarios. Respecto al calendario oficial, el primer simulacro nacional está programado para el 6 de mayo, en conmemoración del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil. Posteriormente, el 19 de septiembre, se efectuará el Simulacro Nacional conmemorativo de los sismos de 1985 y 2017, que por primera vez se realizará en sábado.Estas jornadas buscan fortalecer la cultura de la prevención y garantizar que los ciudadanos sepan cómo reaccionar ante una emergencia sísmica, familiarizándose con los protocolos de seguridad y los sistemas de alerta del país. EE