Simulacro Nacional 2026: ¿Cuándo es el próximo y cuántos habrá este año?

El Gobierno de México anunció que este año se realizarán tres simulacros nacionales con el objetivo de que la población esté preparada y no sea sorprendida por la alerta sísmica, como ha sucedido en ocasiones anteriores.

El primer ejercicio se efectuó este 18 de febrero a las 11:00 de la mañana y activará 13 mil 900 altavoces distribuidos en la Ciudad de México y el Estado de México, además del alertamiento por telefonía celular.

Se trabajó para optimizar este sistema de notificación móvil y que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya se realiza la actualización del mensaje que reciben los usuarios.

¿Cuándo serán los próximos simulacros nacionales?

Respecto al calendario oficial, el primer simulacro nacional está programado para el 6 de mayo, en conmemoración del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil . Posteriormente, el 19 de septiembre, se efectuará el Simulacro Nacional conmemorativo de los sismos de 1985 y 2017 , que por primera vez se realizará en sábado.

Estas jornadas buscan fortalecer la cultura de la prevención y garantizar que los ciudadanos sepan cómo reaccionar ante una emergencia sísmica, familiarizándose con los protocolos de seguridad y los sistemas de alerta del país.

