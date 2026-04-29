Miércoles, 29 de Abril 2026

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EN VIVO: Noticias de la acusación de EU contra Rocha Moya

El Departamento de Justicia de EU formaliza acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y colaboradores en Sinaloa

Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Este miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

La acusación contra el gobernador mexicano se presentó en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Los otros señalados por EU, junto a Rocha Moya, son Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias "Cholo", Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito alias "Tornado", Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito".

A los 10 se les acusa de "haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos". El caso fue asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla.

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OA

SRE acusa falta de pruebas en acusación de EU contra Rocha Moya


La Secretaría de Relaciones Exteriores informó más tarde que el 28 de abril a las 18 horas se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos.


La acusación contra el gobernador de Sinaloa se presentó en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. ESPECIAL / Rubén Rocha Moya

Rocha Moya rechaza las imputaciones del Departamento de Justicia de EU


Rubén Rocha Moya reaccionó desde sus redes sociales contra las imputaciones que le realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. El gobernador de Sinaloa rechazó las acusaciones.

Rubén Rocha Moya, acusado en EU por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa


El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles 29 de abril acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

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