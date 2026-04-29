Este miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

La acusación contra el gobernador mexicano se presentó en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Los otros señalados por EU, junto a Rocha Moya, son Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias "Cholo", Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito alias "Tornado", Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito".

A los 10 se les acusa de "haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos". El caso fue asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla.

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