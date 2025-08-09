Obtener una visa america para ingresar a los Estados Unidos es un proceso largo, pero aún podría serlo más con las recientes modificaciones que se prevén para la emisión del documento.

La Embajada de Estados Unidos en México informó que la exención de entrevista será modificada el 2 de septiembre de 2025.

Por lo que, a partir de los 14 años, los menores deberán acudir a la entrevista, en caso de solicitar su visa a EU, así como los mayores de 79 años.

¿Quiénes califican para la exención de entrevista?

Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales

Renovación de visas de turista con validez de diez años, que el solicitante haya tenido al menos 18 años al momento de la emisión y que esté dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior

¿Qué es la visa no migrante?

La solicitud de visa no migrante está abierta para ciudadanos extranjeros que buscan visitar temporalmente Estados Unidos por motivos de negocio, turismo, estudio o tratamiento médico. Aunque el Departamento de Estado no ha dado una explicación detallada, los cambios podrían responder a las nuevas políticas de seguridad y control migratorio del gobierno de Donald Trump.

La modificación vigente a partir del 2 de septiembre podría aumentar la carga en los consulados y alargar los tiempos de espera para la obtención de citas; especialmente en el caso de México que es uno de los países con mayor número de solicitudes de visa a Estados Unidos.

Las autoridades migratorias recomiendan a los solicitantes revisar los nuevos requisitos antes de iniciar el trámite y agendar la cita con suficiente anticipación, especialmente aquellos que quedan fuera de la exención de entrevista.

Requisitos de la visa no migrante

Los solicitantes a una visa de no inmigrante F, M o J deben ajustar la configuración de privacidad de todas sus cuentas de redes sociales a "pública" para facilitar la verificación necesaria para establecer su identidad.

