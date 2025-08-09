El día de ayer, Marilyn Manson llegó a San Luis Potosí para realizar su presentación en la Feria Nacional Potosí (Fenapo) el día de mañana. Con ello se cerrará una larga polémica surgida desde el anuncio del artista estadounidense en el cartel de presentaciones musicales agendadas.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, celebró la llegada del artista con un mensaje compartido en redes sociales. Esto fue lo que escribió: "¿Adivinen quién ya llegó a tierras potosinas? ¡Marilyn Manson! ¿Quién ya listo para verlo?".

La publicación del mandatario generó 14 mil reacciones, más de 2 mil comentarios y fue compartida en más de 2 mil ocasiones.

La presencia de Manson en el cartel de la Fenapo generó un largo debate polémico. Algunos grupos ciudadanos alertaron que el músico contraviene los valores familiares que debería impulsar el gobierno del estado. Los grupos inconformes reunieron más de seis mil firmas para evitar el espectáculo musical del artista.

No obstante, a pesar de la presión ejercida, el Teatro del Pueblo abrirá sus puertas para Marilyn Manson quien se presentará ante el ingreso de cien mil asistentes en caso de lograr el lleno del recinto. La Fenapo no cobrará el ingreso a este evento, por lo que los fanáticos pueden acceder de forma gratuita.

