Anoche una fuerte lluvia se registró en varios puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y este sábado 09 de agosto existe la posibilidad de que este tipo de precipitaciones se repita. Aquí los detalles del tiempo:

No te pierdas: Así despierta "Ivo"; estos serán sus efectos en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, pronosticó para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío y con bancos de niebla o neblina en el noreste de Michoacán, y cálido en Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en el noroeste de Nayarit, centro de Jalisco y suroeste de Michoacán; lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán, todas con descargas eléctricas; las lluvias antes mencionadas podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en Jalisco con rachas de 40 a 60 km/h en su porción noreste; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Nayarit y con rachas menores a 40 km/h en zonas de Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

El Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día cielo parcialmente cubierto. Chubascos puntuales con posible actividad eléctrica en horas de la tarde. La temperatura máxima oscilará entre los 26 y 28 °C y la mínima entre 17-19 °C.

Lluvia en Guadalajara HOY

02:00 PM 23% de probabilidad de lluvia 26 °C 03:00 PM 51% de probabilidad de lluvia 27 °C 04:00 PM 51% de probabilidad de lluvia 27 °C 05:00 PM 37% de probabilidad de lluvia 25 °C 06:00 PM 55% de probabilidad de lluvia 23 °C 07:00 PM 59% de probabilidad de lluvia 21 °C

La probabilidad de lluvia en Guadalajara para este día comienza por la tarde, pero es más pronunciada a partir de las 18:00 horas. Mañana domingo también se espera un día lluvioso, con 47 de posibilidad.

Clima nacional

La tormenta tropical "Ivo" ha entrado en un proceso de debilitamiento al encontrarse con aguas más frías en el Pacífico, además, y vos está alejando de las costas mexicanas por lo que sus efectos directos cada vez eran menores.

Por otro lado, canales de baja presión en combinación con humedad entrante dejarán lluvia sobre la Península de Yucatán.

Jalisco, con cielo parcialmente cubierto a nublado y con lluvia en las diferentes regiones del estado. Puntualmente, acumulados importantes en regiones Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA