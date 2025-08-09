La Pensión Mujeres Bienestar continúa su proceso de registro durante agosto para todas las mujeres de entre 60 y 64 años que deseen acceder a este apoyo del Gobierno de México que inició este año. La Secretaría del Bienestar informó a principios que de mes que del 1 al 30 de agosto se llevará a cabo la inscripción, siguiendo, como ocurre con el resto de los programas sociales, el calendario alfabético que determina el día de registro de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

Como parte de los compromisos de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que entró al poder el 1 de octubre de 2024, este programa busca dar un respaldo económico de 3 mil pesos bimestrales a mujeres en ese rango de edad. La titular del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que el objetivo es facilitar el proceso de inscripción mediante un calendario previamente establecido, que orienta a las beneficiarias sobre el día exacto en que deben acudir para registrarse.

Para la semana del 11 al 16 de agosto, se dará continuidad al registro siguiendo el orden alfabético. Las interesadas deben consultar qué día les corresponde de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido y acudir al módulo asignado dentro del horario y fecha establecidos.

Mujeres que se registran del 11 al 16 de agosto a la Pensión Bienestar

Las mujeres de 60 a 64 años que se podrán registrar del lunes 11 al sábado 16 de agosto son:

Fecha | Letras

11 de agosto | A, B, C

12 de agosto | D, E, F, G, H

13 de agosto | I, J, K, L, M

14 de agosto | N, Ñ, O, P, Q, R

15 de agosto | S, T, U, V, W, X, Y, Z

16 de agosto | Todas las letras

Los módulos para el registro de la Pensión Mujeres Bienestar operan de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, y se encuentran distribuidos en todo el país. Para conocer la ubicación exacta, es necesario ingresar al sitio oficial de la Secretaría de Bienestar (www.gob.mx/bienestar), seleccionar la entidad y el municipio de residencia, y el sistema mostrará las direcciones de los módulos cercanos junto con un punto de referencia que facilite su localización.

El proceso de inscripción es personal y las mujeres interesadas deben acudir con la documentación requerida en la fecha que les corresponda según el calendario. Este esquema busca garantizar que todas las solicitantes tengan la oportunidad de registrarse en tiempo y forma.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa de reciente creación que forma parte de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno de México, y representa un apoyo económico importante para mujeres que aún no alcanzan la edad de acceder a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años. Con este beneficio de 3 mil pesos cada dos meses, se pretende contribuir a mejorar sus condiciones de vida y brindarles mayor seguridad económica.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

También lee: Aviso IMPORTANTE sobre el buscador de estatus de las becas Rita Cetina y Benito Juárez

OF