IMSS salva brazo de adulto mayor tras ataque de araña violinista

Un hombre en Aguascalientes logró salvar su brazo, gracias a la intervención de especialistas Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que una araña violinista lo mordiera en su extremidad.

Personal de salud del IMSS en Aguascalientes logró evitar la amputación de un brazo del señor Javier “N”, de 75 años, quien presentaba tejido muerto generalizado en la piel (escara necrótica), inflamación e infecciones avanzadas a otros órganos, derivadas de una picadura de araña violinista.

El especialista en Medicina Interna del HGZ No. 3, doctor Aurelio Gil Ramírez, explicó que el paciente acudió al servicio de Urgencias con más de 48 horas de evolución , tras el interrogatorio y evidencia de que se trataba de la picadura de una araña violinista, el paciente fue ingresado al servicio de Medicina Interna para iniciar el tratamiento con antibióticos, analgésicos y anticoagulantes.

Dijo que debido a la evolución, características y gravedad de la herida se buscaron alternativas para evitar la desarticulación de la extremidad (amputación) , por lo que fue valorado en la Clínica de Heridas donde iniciaron tratamiento especializado y se trabajó en forma conjunta para salvar el brazo.

Al respecto, el encargado de la clínica, enfermero Juan Martín González Richarte, detalló que en primera instancia se protegió el tejido blando del señor Javier (músculos, grasa, vasos sanguíneos, nervios y tendones) con la colocación de un medicamento de vanguardia y alta eficacia.

También se programaron curaciones y aseos de la herida para la regeneración del tejido muerto, posteriormente fue ingresado a cirugía para retirar la costra y preparar el lecho de la herida como parte del tratamiento para el proceso de cicatrización.

González Richarte aseguró que, una vez que la zona afectada se limpió por completo, se realizaron curaciones cada siete días durante cinco meses en los que se colocó injerto biológico de células que permiten la regeneración de la piel.

“Luego de casi medio año de intervenciones, curaciones, consultas y seguimiento concluyó el tratamiento cuyo resultado y nivel de mejoría hizo posible iniciar sesiones de terapia física en el área de Rehabilitación de mismo hospital. Ahí, el paciente recuperó fuerza, movilidad y funcionalidad tanto del brazo como de la mano”, puntualizó.

Explicó que para prevenir y disminuir el riesgo de picadura de la araña violinista es necesario mantener limpios los espacios con poca luz, cerrados y sin ventilación, evitar acumulación de cajas, madera y objetos, revisar y reparar grietas en paredes, así como sacudir ropa y zapatos antes de usarlos, entre las principales recomendaciones.

En su oportunidad el señor Javier “N” dijo estar “muy agradecido con los médicos, con el enfermero Martín y con todas las personas que hicieron el esfuerzo para salvarme el brazo. Esta es una experiencia que nunca pensamos que nos pasaría. Ahora puedo seguir con mi vida a lado de mi esposa, mis hijos y mis nietos. Muchas gracias al Seguro Social por todo”.

Con información del IMSS

