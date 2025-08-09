El presente temporal de lluvias ha sido copioso, aunque con la ligera disminución en precipitaciones debido a la canícula; tal como se anticipaba. Pero los datos arrojan que, a pesar de esto, el calor se sentirá durante agosto en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) señalaron que agosto traerá consigo temperaturas ligeramente por arriba del promedio, pero también se esperan lluvias ligeras, aunque algunas podrían alcanzar magnitudes de tormentas eléctricas .

El meteorólogo Mauricio López Reyes, en conferencia de prensa, compartió que “prácticamente todo el Centro y hacia el Oriente de Jalisco habrá precipitaciones por debajo de lo normal. No es para alarmarnos, porque las precipitaciones van a estar entre 20 y 40 milímetros por debajo de la media”, declaró.

Sin embargo, en la franja costera de Jalisco sí se esperan lluvias por arriba de lo normal, aunque si se formara un ciclón tropical en la zona, las precipitaciones podrían incrementar , añadió el especialista.

Refirió que las temperaturas durante agosto se mantendrán en índices similares a julio, aunque hacia las regiones Ciénega, Altos y al Oriente de la región Centro se esperan temperaturas por debajo de lo normal .

“Esto no quiere decir que las temperaturas vayan a ser frías, sino que será más frío de lo normal, y lo normal es que haga calor, así que hará poco menos calor de lo que normalmente hay en el mes de agosto”, subrayó.

Del Centro hacia la Costa se esperan temperaturas más cálidas de lo normal, con aumentos de entre 0.5 y 1 grado centígrado, afirmó.

Con información de la UdeG

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA