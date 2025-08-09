Con la finalidad de promover la autosuficiencia, el consumo de alimentos saludables y el cuidado del medio ambiente, diversos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) impulsan la instalación de huertos urbanos en casas, escuelas y espacios públicos con condiciones para el cultivo. Además de producir alimentos frescos, estos espacios buscan convertirse en puntos de convivencia y aprendizaje comunitario.

¿Cómo iniciar un huerto urbano en casa?

Seleccionar el terreno adecuado . El primer paso es elegir un espacio que reciba buena iluminación solar durante varias horas del día. También debe contar con acceso cercano a una toma de agua y tener condiciones favorables para la germinación de cultivos. Puede ser un patio, azotea o incluso una terraza con buena ventilación.

Elegir semillas fáciles de cultivar . Para empezar, se recomienda optar por especies de rápido crecimiento y bajo mantenimiento. Entre las más comunes están el jitomate, rábano, espinaca, pepino, chile y algunas plantas medicinales como la menta o la albahaca. Estas variedades permiten familiarizarse con los cuidados básicos sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

Preparar el sustrato y los recipientes . Es importante utilizar tierra rica en nutrientes, que puede combinarse con composta y agrolita para mejorar la retención de humedad y el drenaje. Como recipientes pueden utilizarse macetas, cajas de madera o incluso envases reciclados, siempre que tengan orificios en la base para permitir la salida del exceso de agua.

Aprovechar talleres y apoyos municipales . En municipios como Guadalajara y Zapopan se ofrecen capacitaciones gratuitas para quienes deseen instalar huertos urbanos. Estos talleres brindan orientación sobre técnicas de cultivo, prevención de plagas y uso de recursos accesibles. Además, en muchos casos se entregan semillas y materiales básicos sin costo.

Planificar el mantenimiento constante . Para asegurar el desarrollo saludable de las plantas, es necesario establecer horarios de riego, revisar periódicamente la presencia de plagas y realizar podas cuando sea requerido. La constancia en el cuidado marca la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que se abandona.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA