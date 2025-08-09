Sábado, 09 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Razones por las que pueden quitarte la Visa de manera PERMANENTE

Infligir en alguno de estos casos puede vetarte de EU para siempre

Por: El Informador

Mantenerse actualizado sobre los cambios en la política migratoria estadounidense puede facilitar el proceso. AFP / ARCHIVO

Mantenerse actualizado sobre los cambios en la política migratoria estadounidense puede facilitar el proceso. AFP / ARCHIVO

La Embajada de Estados Unidos en México emitió recientemente una advertencia firme dirigida a quienes buscan una visa para ingresar legalmente al país.

Obtener una visa estadounidense implica seguir varios pasos, desde completar el formulario DS-160, pagar la tarifa correspondiente, hasta asistir a una entrevista consular. Aunque el procedimiento puede parecer complicado, la transparencia en cada fase es esencial. La embajada es clara: cualquier intento de engañar al sistema con información falsa será castigado.

Lee: Así se vivió la tormenta del viernes en Zapopan (FOTOS)

¿Por qué razón pueden quitarte para siempre una VISA?

De acuerdo con el consulado de EU, mentir o falsificar documentos, implica que los solicitantes no solo vean rechazada su petición, sino que queden vetados de manera definitiva para entrar a Estados Unidos.

Este tipo de medidas buscan salvaguardar la integridad del sistema migratorio estadounidense. Los oficiales consulares están entrenados para detectar errores, contradicciones o documentos apócrifos. Por eso, la recomendación es sencilla: sé completamente honesto en todo momento.

Intentar manipular el proceso puede cerrar definitivamente las puertas a EU, por eso, antes de iniciar el trámite, es importante informarse adecuadamente sobre el tipo de visa que corresponde a cada situación.

Mira: SAT: Estas son tus obligaciones fiscales si recibes una herencia

Por ejemplo, quienes deseen vacacionar o visitar familiares deben optar por la visa B1/B2. Sin embargo, esta categoría no autoriza trabajar legalmente en territorio estadounidense, algo que muchos desconocen o ignoran deliberadamente.

Errores pequeños pueden interpretarse como un intento de fraude y tener consecuencias severas. Hay que recordar que la Embajada y sus canales oficiales publican constantemente recursos e información útil para los solicitantes.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones