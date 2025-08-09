La Embajada de Estados Unidos en México emitió recientemente una advertencia firme dirigida a quienes buscan una visa para ingresar legalmente al país.

Obtener una visa estadounidense implica seguir varios pasos, desde completar el formulario DS-160, pagar la tarifa correspondiente, hasta asistir a una entrevista consular. Aunque el procedimiento puede parecer complicado, la transparencia en cada fase es esencial. La embajada es clara: cualquier intento de engañar al sistema con información falsa será castigado.

¿Por qué razón pueden quitarte para siempre una VISA?

De acuerdo con el consulado de EU, mentir o falsificar documentos, implica que los solicitantes no solo vean rechazada su petición, sino que queden vetados de manera definitiva para entrar a Estados Unidos.

Este tipo de medidas buscan salvaguardar la integridad del sistema migratorio estadounidense. Los oficiales consulares están entrenados para detectar errores, contradicciones o documentos apócrifos. Por eso, la recomendación es sencilla: sé completamente honesto en todo momento.

Intentar manipular el proceso puede cerrar definitivamente las puertas a EU, por eso, antes de iniciar el trámite, es importante informarse adecuadamente sobre el tipo de visa que corresponde a cada situación.

Por ejemplo, quienes deseen vacacionar o visitar familiares deben optar por la visa B1/B2. Sin embargo, esta categoría no autoriza trabajar legalmente en territorio estadounidense, algo que muchos desconocen o ignoran deliberadamente.

Errores pequeños pueden interpretarse como un intento de fraude y tener consecuencias severas. Hay que recordar que la Embajada y sus canales oficiales publican constantemente recursos e información útil para los solicitantes.

AO