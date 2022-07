Ante el aumento de casos en el país donde mujeres son atacadas con ácido, diputadas federales de todos los partidos presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa que pretende tipificar los ataques con ácido a las mujeres.

La sanción sería de hasta 16 años para quien ataque con ácidos a las mujeres, ya sea directamente o por tercera persona.

La iniciativa que proponen las diputadas pretende reformar el artículo 294 del Código Pena Federal y expone: “esta modalidad de violencia ejercida principalmente en contra de las mujeres es llevada a cabo con la finalidad de buscar venganza por celos, rechazos sexuales o románticos, siendo estas algunas de las razones por las que actúan los perpetradores”.

Según la organización Acid Survivors Trust International (ASTI, por sus siglas en inglés), las víctimas principales de los ataques con ácido u otras sustancias corrosivas son las mujeres, es por esto que se trata de una iniciativa específica de la violencia de género en contra de las mujeres.

La iniciativa también destaca que este tipo de ataques provoca un daño inmediato en el cuerpo de las mujeres, causando ardor, dolor, desfiguramiento y rehabilitación a largo plazo, por lo que los ataques con ácido no solo causan quemaduras permanentes, sino también traumas psicológicos.

¿Por qué tipificar?

El Estado mexicano al tipificar este delito tendría un sistema de información que ayudaría a tener un diagnóstico claro de los casos y sus características en México.

Penas de 5 a 16 años de cárcel

Si se reforma el artículo 294 se impondrían de cinco a ocho años de prisión al que por sí mismo o a través de otra persona cause lesión a cualquier persona dejando un daño físico, motriz, psicológico o económico, utilizando para ello ácidos o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable.

En los casos en que el daño sea en la cara, el cuello, el brazo, la mano, o afecte la funcionalidad de los órganos sexuales, se agravará un tercio de la pena inicial prevista en el mismo artículo.

Luz Raquel Padilla también fue agredida con ácido

Esta iniciativa se presenta una semana después de la muerte de Luz Raqué Padilla, quien murió días después de que su vecino la quemara viva.

Ella misma denunció en Twitter el martes 17 de mayo, meses antes de su muerte, que su vecino la había rociado con cloro industrial: “Ayuda mi agresor me atacó con cloro industrial y mi seno izquierdo esta mal y las amenazas de muerte son a diario porque es mi vecino mi agresor".

Luz Raquel sobrevivió a este ataque en la zona del tórax, por la que presentó una denuncia ante la comisaría de Zapopan.

Pero, de acuerdo con la organización Yo Cuido México, no recibió la “debida atención ni seguimiento a su denuncia”, y solicitó ser integrada al programa ”Pulso de vida” para recibir protección, pero se lo negaron “al considerar que las amenazas que recibía por parte de ‘terceros’ no eran causa suficiente”.

28 agresiones registradas en México

En México no hay cifras oficiales, pero la Fundación Carmen Sánchez ha registrado 28 víctimas de ataques con ácido en las últimas dos décadas.

Son 28 las víctimas registradas, pero podrían ser más ya que hay casos que no son tipificados como tal, que no se denuncían, o que no tienen el seguimiento adecuado por las autoridades, como en el caso de Luz Raquel.

Acid Survivors Trust International, organización especializada que trabaja con Naciones Unidas, calcula que al año se producen al menos mil 500 agresiones de este tipo en el mundo, más del 80% a mujeres y cada vez hay más casos en América Latina.

MM