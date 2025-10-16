Dialogan sobre la reutilización y disposición final de residuos

En el marco de la tercera mesa de trabajo “¿Qué hacemos con la Basura? Diagnóstico, soluciones y compromisos para el manejo de la crisis de residuos” promovida por la diputada priísta, Alondra Getsemaní Fausto de León, legisladores y líderes empresariales dialogaron sobre los mecanismos para reutilizar los desechos orgánicos e inorgánicos generados en las ciudades.

Se tocaron temas como los nuevos esquemas para incinerar basura y eliminar rellenos sanitarios; la generación de biocombustibles; economía circular; energías limpias y renovables; tecnologías de bajas emisiones; colaboración entre industria y gobierno; esquemas para disminuir contaminación de mantos friáticos, así como regularización de rastros y procesos de saneamiento, entre otros.

En el uso de la voz, la legisladora Fausto de León señaló que se busca “concientizar a los ciudadanos para tener una responsabilidad compartida en la reutilización y transformar el sistema mediante reglas claras entre municipios”, por lo que pidió establecer una gobernanza metropolitana que resuelva “la crisis de generación y disposición de los residuos de manera eficiente y sostenible”.

Por su parte, la diputada Marta Estela Arizmendi Fombona, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, reafirmó su compromiso de “trabajar con la sociedad para tener un modelo metropolitano responsable con el medio ambiente” y “construir soluciones a una problemática de los municipios del área metropolitana”.