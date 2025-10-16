La Fiscalía de Jalisco declaró en un comunicado reciente que la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia ha concretado múltiples vinculaciones a proceso de personas que habrían agredido a mujeres, en casos judicializados del 1 al 10 de octubre de este 2025.

En total, la dependencia perteneciente a la Fiscalía logró que 72 personas fueran vinculadas a proceso por cometer diversas agresiones en contra de mujeres.

La captura y presentación de estos agresores ante el órgano jurisdiccional se logró mediante diversas modalidades procesales:

13 sujetos fueron capturados a través de mandatos judiciales en su contra

57 fueron citados directamente por el órgano jurisdiccional

2 fueron detenidos en flagrancia

Los delitos por los cuales fueron capturados y procesados incluyen:

Violencia familiar

Violación

Feminicidio

Privación ilegal de la libertad

Acoso

Abuso sexual

Las agresiones fueron cometidas en los siguientes municipios:

Guadalajara

Zapopan

San Pedro Tlaquepaque

Tlajomulco de Zúñiga

Puerto Vallarta

Otras 11 municipalidades

En la mayoría de los casos, los presuntos agresores son personas del círculo más íntimo y cercano de las víctimas, ya que por lo general son la pareja sentimental, familiares o conocidos.

Como parte de estas vinculaciones, las autoridades aplicaron diversas medidas cautelares para proteger a las víctimas y asegurar el proceso judicial:

Se dictaron medidas cautelares diversas a 28 sujetos

Se impuso prisión preventiva oficiosa y justificada a otros 13 imputados

A 31 de los vinculados se les tramitó la suspensión condicional del proceso, sujeto al cumplimiento de condiciones rigurosas

