Fiscalía habría vinculado a proceso a más de 70 presuntos agresores de mujeres

La Fiscalía de Jalisco declaró que los presuntos agresores fueron vinculados a proceso por delitos como violación, feminicidio y abuso sexual 

En la mayoría de los casos, los presuntos agresores son personas del círculo más íntimo y cercano de las víctimas. SUN / ARCHIVO / ESPECIAL / Fiscalía de Jalisco

La Fiscalía de Jalisco declaró en un comunicado reciente que la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia ha concretado múltiples vinculaciones a proceso de personas que habrían agredido a mujeres, en casos judicializados del 1 al 10 de octubre de este 2025.

En total, la dependencia perteneciente a la Fiscalía logró que 72 personas fueran vinculadas a proceso por cometer diversas agresiones en contra de mujeres.

La captura y presentación de estos agresores ante el órgano jurisdiccional se logró mediante diversas modalidades procesales:

  • 13 sujetos fueron capturados a través de mandatos judiciales en su contra
  • 57 fueron citados directamente por el órgano jurisdiccional 
  • 2 fueron detenidos en flagrancia

Los delitos por los cuales fueron capturados y procesados incluyen:

  • Violencia familiar
  • Violación
  • Feminicidio
  • Privación ilegal de la libertad
  • Acoso
  • Abuso sexual

Las agresiones fueron cometidas en los siguientes municipios:

  • Guadalajara
  • Zapopan
  • San Pedro Tlaquepaque
  • Tlajomulco de Zúñiga
  • Puerto Vallarta
  • Otras 11 municipalidades

En la mayoría de los casos, los presuntos agresores son personas del círculo más íntimo y cercano de las víctimas, ya que por lo general son la pareja sentimental, familiares o conocidos.

Como parte de estas vinculaciones, las autoridades aplicaron diversas medidas cautelares para proteger a las víctimas y asegurar el proceso judicial:

  • Se dictaron medidas cautelares diversas a 28 sujetos
  • Se impuso prisión preventiva oficiosa y justificada a otros 13 imputados
  • A 31 de los vinculados se les tramitó la suspensión condicional del proceso, sujeto al cumplimiento de condiciones rigurosas

