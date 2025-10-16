Sin ratificación

Nos cuentan que la reunión del martes pasado entre Pablo Lemus y los coordinadores parlamentarios terminó en abrazos, sonrisas y promesas de diálogo eterno… pero ayer el Congreso de Jalisco dio el volantazo.

Resulta que decidieron no ratificar a Daniel Espinosa Licón como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Fue algo poco común, porque fue ex presidente del Poder Judicial de Jalisco. Y le dieron la espalda.

Hubo un empate, reclamos y hasta caras largas entre las diputadas emecistas, quienes pedían repetir la votación. Pero no, el veredicto fue claro: no pasa.

Ahora todos se preguntan si pesaron los señalamientos de su cercanía con Movimiento Ciudadano y con aquel ex gobernador que hoy disfruta la vida en Madrid.



* * *



Los secretarios Salvador Zamora y Eduardo Ron se ganaron una estrellita dorada al convencer a los maiceros de levantar el bloqueo de más de 24 horas en la Carretera Guadalajara-Morelia. ¿El truco? Prometerles una reunión con autoridades federales, tentativamente este viernes.

Hasta el gobernador Pablo Lemus admitió que las demandas del campo son justas -porque los productores llevan años perdiendo-, pero aclaró que el precio del maíz no está en sus manos.

Así que, por ahora, los tractores se retiraron… aunque con el motor encendido.

Si la Federación no cumple su palabra, los maiceros ya avisaron: volverán a tomar las carreteras. Ojalá esta cosecha de acuerdos no se seque antes de tiempo.



* * *



Nos comentan que Tlajomulco anda brillando como vidrio recién lavado, pues obtuvo 100% de transparencia en la evaluación 2025 de la organización Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), empatando con Guadalajara y Zapopan.

El alcalde Gerardo Quirino Velázquez se dijo motivado para seguir fortaleciendo la “cultura de la rendición de cuentas”, mientras los mal pensados aseguran que más de uno, en otros municipios, andan corriendo en lugar de actualizar sus portales, antes de que los vuelva a medir Cimtra.

Y no es para menos: el promedio estatal fue reprobatorio (46.5 puntos sobre 100), así que Tlajo presume calificación perfecta mientras otros están reprobados.



* * *



Nos cuentan que la diputada emecista Vero Jiménez quiso lucirse con una rueda de prensa para “exigir” al Gobierno federal que acelere los trabajos en la Autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno. El detalle es que ya están por terminar. Resulta que la concesionaria RCO y la SICT ya habían anunciado desde hace una semana que concluirán el 15 de noviembre. Pero bueno, la diputada no se enteró y armó todo el numerito junto a los alcaldes de la región, quienes, para rematar, ya habían reconocido el trabajo de la delegada, María Padilla.

Vaya que a Vero le salió el show al revés. ¿O qué?

