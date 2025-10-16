¿Dónde habrá suspensión de clases este viernes 17 de octubre?

Miles de estudiantes oaxaqueños se quedarán sin clases este viernes 17 de octubre, luego de que la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro de 24 horas en todo el Estado de Oaxaca, la medida forma parte de una nueva jornada de movilizaciones con la que el magisterio busca presionar al Gobierno Federal para reinstalar las mesas tripartitas y exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

De acuerdo con el anuncio oficial, las protestas comenzarán a partir de las 09:00 horas, con el propósito de demandar la reanudación de la mesa central de diálogo entre la Comisión Nacional Única Negociadora (CNUN) y la Presidencia de la República, así como la derogación de las reformas educativas impulsadas durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

ESPECIAL

Acciones previstas durante el paro

La Sección 22 detalló en un comunicado que, además de la suspensión total de clases en escuelas bajo su administración, se realizarán acciones de difusión y protesta en distintos puntos del estado. Entre ellas destacan:

Volanteo y perifoneo en zonas urbanas y rurales.

Toma y transmisión en medios locales, como televisores y radiodifusoras.

Bloqueo de carreteras y casetas de peaje.

Toma de instalaciones de empresas transnacionales y de Pemex.

Cierre de oficinas gubernamentales.

Estas acciones forman parte del plan de presión política y sindical que la CNTE impulsa a nivel nacional, pero con epicentro en Oaxaca, bastión histórico del movimiento magisterial.

NA