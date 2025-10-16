Esto se sabe de la megamarcha de maestros en CDMX el 17 de octubre

Este viernes 17 de octubre de 2025, la Ciudad de México será escenario de una megamarcha nacional de maestros convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como parte de una jornada de protesta a nivel nacional.

Durante su Asamblea Nacional Representativa, realizada el pasado 3 de octubre, la CNTE acordó llevar a cabo un paro nacional de 24 horas , que incluye movilizaciones en varios estados del país y una gran manifestación en la capital. Aunque hasta el momento no se han dado a conocer los horarios ni las rutas específicas de la marcha en la CDMX, se anticipan afectaciones importantes en vialidades del centro y zonas aledañas.

¿Por qué marchan los maestros?

La movilización tiene como objetivo exigir una respuesta del gobierno federal a diversas demandas que, según los docentes, han sido ignoradas en las mesas de diálogo. Entre los principales reclamos destacan:

La implementación de un sistema solidario de pensiones, que garantice mejores condiciones para el retiro del magisterio.

La derogación completa de la Ley del ISSSTE de 2007, la cual, aseguran, afectó de manera negativa los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

La abrogación total de la reforma educativa impulsada en sexenios anteriores, misma que la CNTE ha calificado durante años como una medida punitiva y excluyente.

Los organizadores también han denunciado que, a pesar de múltiples encuentros con autoridades, no ha habido avances sustanciales en la atención a sus exigencias.

La megamarcha se inscribe en una serie de acciones que la CNTE planea intensificar en las próximas semanas si no obtienen respuestas concretas por parte del obierno. Por ello, llaman a sus agremiados y a la sociedad civil a mantenerse informados y en apoyo al movimiento magisterial.

