Tormenta Tropical Juliette: Este estado es el que va a sufrir oleaje elevado hoy 25 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que la mañana de este lunes 25 de agosto se formó la tormenta tropical “Juliette” en el océano Pacífico.

El centro de “Juliette” se localiza a 725 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur . Tiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 20 km/h.

Debido al fenómeno, se espera oleaje de 1.5 a 2.5 m de altura en el sur de Baja California Sur y de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Este es el pronóstico de lluvias para hoy lunes 25 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Nayarit (norte y centro), Jalisco, Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (sur y oeste).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.

