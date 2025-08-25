De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la formación de la tormenta tropical “Juliette” se encuentra a una distancia considerable de las costas del Pacífico mexicano, cuya trayectoria, se prevé que corra mar adentro. Por otra parte, la entrada de aire húmedo de ambos litorales; la onda tropical número 25 en el sur del país; y la aproximación de la número 26 sobre la península de Yucatán, acarrearán lluvias intensas —de 75 a 150 milímetros— en Jalisco, el centro y sur de Sinaloa, oeste de Durango, norte y centro de Nayarit, sur de Veracruz, oeste de Tabasco, norte y este de Oaxaca y el sur y oeste de Chiapas. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé tremenda caída de lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros; las temperaturas oscilarán en torno a los 25 y 16 grados centígrados, y el viento Suroeste alcanzará una velocidad de hasta 21 km/h.

¿A qué hora lloverá este 25 de agosto en Guadalajara?

En la psicodélica ciudad tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra altísima caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 14 mm— en el 90% de su región en las siguientes horas:

10:00 AM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.1 mm 03:00 a 04:00 PM Tormenta (100%) Acumulación de agua de 0.8 mm 05:00 PM Tormenta (80%) Acumulación de agua de 2 mm 06:00 a 07:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.7 mm 08:00 a 09:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.4 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se espera un lunes con chubascos y tormentas eléctricas finalizando la tarde, algunas de las cuales serán puntualmente intensas.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

