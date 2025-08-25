Cuando se trata de bajar de peso, muchas personas buscan resultados rápidos. Sin embargo, no todo método es recomendable para la salud, y los expertos coinciden en que lo más importante es que la pérdida de peso sea gradual, sostenible y segura.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Clínica Mayo, una reducción de entre 0.5 y 1 kilo por semana es lo más adecuado para la mayoría de las personas. Esto equivale aproximadamente a 2 a 4 kilos por mes.Bajar más de esa cantidad en poco tiempo podría indicar que se está perdiendo agua y masa muscular, en lugar de grasa corporal, lo que puede tener consecuencias negativas a largo plazo.La cantidad de peso que una persona puede perder de manera segura al mes depende de distintos factores, entre ellos:Aunque existen dietas “milagro” que prometen resultados espectaculares en pocas semanas, estas suelen tener efectos rebote. Perder más de 5 kilos al mes sin supervisión médica puede ocasionar:La pérdida de peso segura se encuentra entre 2 y 4 kilos al mes, siempre acompañada de buenos hábitos alimenticios, actividad física y constancia. Más que la rapidez, lo importante es que los resultados se mantengan a largo plazo y que la salud no se vea comprometida.BB