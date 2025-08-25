El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que la mañana de este lunes 25 de agosto se formó un nuevo ciclón tropical en el océano Pacífico.

La depresión tropical Diez-E se intensificó este lunes a tormenta tropical "Juliette", se trata del número 10 de la temporada.

El centro de “Juliette” se localiza a 705 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Tiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 20 km/h. Genera oleaje de 1.5 a 2.5 m de altura en el sur de Baja California Sur.

Este es el pronóstico de lluvias para hoy lunes 25 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm) : Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Nayarit (norte y centro), Jalisco, Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (sur y oeste).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.

