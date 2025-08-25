Este lunes 25 de agosto de 2025, la divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.64 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.17% o 3 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista.

Hoy lunes, el peso corrige parte de las ganancias del cierre de la semana pasada, a medida que los inversores moderan su optimismo tras evaluar el discurso de Jerome Powell el viernes pasado, comentaron los especialistas de Monex.

Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos con sesgo bajista . Los inversionistas evalúan el impacto potencial de los aranceles sobre la inflación y las utilidades corporativas, mientras persisten señales contradictorias en el mercado laboral de Estados Unidos.

Este es el tipo de cambio para este lunes 25 de agosto de 2025 en bancos de México:

Santander

Compra: $17.45 pesos

Venta: $19.15 pesos

BBVA Bancomer

Compra: $17.53 pesos

Venta: $19.07 pesos

Banamex

Compra: $18.04 pesos

Venta: $19.08 pesos

Banorte

Compra: $17.40 pesos

Venta: $18.95 pesos

Banco Azteca

Compra: $17.65 pesos

Venta: $18.99 pesos.

*Con información de Bloomberg y SUN

MV