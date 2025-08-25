Hoy lunes 25 de agosto arranca la última semana del mes y el clima será lluvioso para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), de acuerdo al pronóstico del tiempo. Estos son los detalles meteorológicos para la ciudad:

Este día , según el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, Guadalajara espera cielo parcialmente cubierto. No se descarta la probabilidad de lluvias dispersas desde el amanecer. Probabilidad de chubascos puntuales con actividad eléctrica por la tarde y hacia la noche .

La probabilidad general de lluvia para hoy en la ciudad es del 69% y seguirá más o menos igual para el resto de la semana.

Lluvia en Guadalajara para la semana

Lunes 25 69% de probabilidad de lluvia 25 - 17 °C Martes 26 49% de probabilidad de lluvia 27 - 17 °C Miércoles 27 50% de probabilidad de lluvia 28 - 16 °C Jueves 28 67% de probabilidad de lluvia 26 - 16 °C Viernes 29 71% de probabilidad de lluvia 27 - 16 °C Sábado 30 32% de probabilidad de lluvia 28 - 17 °C Domingo 31 32% de probabilidad de lluvia 28 - 17 °C

El pronóstico de lluvia (hasta el lunes a las 11:00 horas) prevé que el día más lluvioso de la presente semana sea el próximo viernes 29 de agosto , pero esto podría variar conforme los fenómenos meteorológicos venideros.

Clima nacional del martes 26 al jueves 28 de agosto de 2025

El monzón mexicano, en interacción con divergencia, ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como chubascos y lluvias fuertes en Baja California y Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional en interacción con una circulación de baja presión en altura sobre el norte y noreste del país, con la onda tropical núm. 25, que se desplazará sobre el sur, centro y occidente de México; además de inestabilidad atmosférica, originarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur del país; y con posible caída de granizo en el noreste, centro y occidente del territorio nacional.

Un canal de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana, interactuará con otra circulación de baja presión en altura, inestabilidad atmosférica y con una nueva onda tropical (núm. 26), que se aproximará e ingresará a la península de Yucatán, por lo que se prevén lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional e Instituto de Astronomía y Meteorología

