Sheinbaum desmiente haber amenazado a Lilly Téllez

Luego de tener una entrevista para FoxNews, la senadora por Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, se convirtió en tendencia luego de declarar que " es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México, y ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos ".

Durante la conversación con Rachel Campos, la legisladora fue cuestionada sobre " la guerra del presidente Donald Trump contra los cárteles " y aseguró que los principales opositores a esta colaboración " son los "narcopolíticos, la Presidenta Claudia Sheinbaum y todo su grupo ". Además, aseguró: " [...] Tengo miedo por mi vida y la Presidenta me ha amenazado para proceder penalmente contra mí, comenzar una persecución, sacarme del senado y meterme en la cárcel ".

La declaración generó una respuesta inmediata de Morena. La dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, emitió un comunicado en el que acusó a la senadora de "traición a la patria" .

En el documento, Alcalde afirmó: " Señora Lilly Téllez: usted está lejos de ser una digna representante del pueblo. Su ambición no tiene límites, es capaz de vender al país y traicionar a su propia Patria ".

Ante ello, la también periodista respondió a las acusaciones a través de sus redes sociales, compartiendo el comunicado de Morena y haciendo un señalamiento directo sobre las prioridades del gobierno federal.

" Por el bien de Morena, eran primero los cárteles. Esa es la prioridad de la presidenta de México ", escribió.

Ante las declaraciones, este lunes durante "La Mañanera", Claudia Sheinbaum respondió que es falso que haya amenazado a la senadora panista y recordó que aclaró desde el pasado viernes desde Palacio Nacional que le parecía incorrecto que Téllez haya pedido la intervención de las autoridades de Estados Unidos en México .

" No, falso. [...] No me parece correcto. [...] No es nuestra intención ni desaforarla ni hacer una denuncia, pero sí es muy importante que el pueblo de México sepa quién es quién. Las disputas en México se resuelven en México. [...] No tiene por qué victimizarse " aseveró la Mandataria.

La oposición ha vuelto a señalar a Claudia Sheinbaum como una narcopresidenta, a lo que la Mandataria respondió que esa campaña no les funcionó a los integrantes del PRI y del PAN en el pasado y no les funcionará ahora con el pueblo de México.

La Presidenta además especuló si Téllez todavía recibía protección por parte de la Guardia Nacional, corporación de seguridad que en su momento criticó fuertemente la senadora.

" Cualquier persona que se sienta en riesgo, puede solicitar protección a las autoridades [locales] ", aseguró.

