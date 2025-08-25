En su conferencia matutina de este lunes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que se encuentra concluyendo su primer Informe de Gobierno que presentará en Palacio Nacional el próximo 1 de septiembre.

Descartó, además, que vaya a ofrecer entrevistas a los medios de comunicación.

"En eso estoy, terminando (de hacer el informe). No tengo pensado una entrevista particular de aquí al 1 de septiembre ni posterior" , mencionó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que a partir de hoy, lunes 25 de agosto y hasta el domingo 31 del mismo mes, se transmitirán los spots en todos los canales de comunicación.

"Ya hoy salen los spots del informe, para que estén pendientes", dijo.

El pasado 22 de agosto, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que su primer informe de gobierno lo dará el 1 de septiembre desde Palacio Nacional. No obstante, el 1 de octubre será cuando haya un informe en el Zócalo capitalino.

MB

