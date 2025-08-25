Lunes, 25 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Sheinbaum dice que está por concluir su primer Informe de Gobierno

Claudia Sheinbaum Pardo presentará su primer Informe de Gobierno el próximo lunes 1 de septiembre en Palacio Nacional

Por: SUN .

La presidenta de Mexico, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional de la Ciudad de Mexico. EFE/ M. Guzmán

La presidenta de Mexico, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional de la Ciudad de Mexico. EFE/ M. Guzmán

En su conferencia matutina de este lunes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que se encuentra concluyendo su primer Informe de Gobierno que presentará en Palacio Nacional el próximo 1 de septiembre.

Descartó, además, que vaya a ofrecer entrevistas a los medios de comunicación.

"En eso estoy, terminando (de hacer el informe). No tengo pensado una entrevista particular de aquí al 1 de septiembre ni posterior", mencionó.

Te puede interesar: "El Mayo" Zambada se declara culpable en tribunal de EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que a partir de hoy, lunes 25 de agosto y hasta el domingo 31 del mismo mes, se transmitirán los spots en todos los canales de comunicación.

"Ya hoy salen los spots del informe, para que estén pendientes", dijo.

El pasado 22 de agosto, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que su primer informe de gobierno lo dará el 1 de septiembre desde Palacio Nacional. No obstante, el 1 de octubre será cuando haya un informe en el Zócalo capitalino.

Lee también: CURP biométrica: ¿Cuándo entrará en vigor oficialmente y para qué servirá?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones