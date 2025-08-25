En esta fecha Marco Rubio visitaría México para firmar acuerdo de seguridad con Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que "muy probablemente" la primera semana de septiembre podría venir a México el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para firmar el acuerdo de seguridad.

"Muy probablemente venga no esta semana, sino la primera de septiembre. Es probable. Esta semana se confirma", comentó Sheinbaum durante la conferencia matutina de este lunes.

¿Y se estaría firmando este acuerdo de seguridad que está pendiente?, le preguntó la prensa.

"Sí, esa es la idea", respondió Sheinbaum.

En ese sentido, la Mandataria destacó que este 27 y 28 de agosto vienen los secretarios de Estado de Brasil, de Comercio, de Hacienda, de Relaciones Exteriores, Agricultura, Planificación y Presupuesto, y también viene una delegación de 150 empresarios que van a tener su contraparte en México.

"¿Se estaría dialogando con ellos una eventual visita del Presidente Lula?", se le preguntó.

"Por lo pronto es este encuentro para el fortalecimiento, la complementariedad de nuestras economías. No solamente hablamos de comercio en algunas áreas, sino también de inversiones, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces va a ser un encuentro muy importante", comentó Sheinbaum.

