Viral: Joven graba "mujer fantasma" en Cinépolis

Lo que debía ser una noche de entretenimiento terminó convirtiéndose en un episodio inquietante en Mexicali, donde un joven afirmó haber grabado la presencia de un espectro en un cine de la zona de Nuevo Mexicali. El material fue compartido en TikTok por un usuario identificado como “Alexis Lachica” y rápidamente se viralizó.

Una grabación perturbadora

En el video se escuchan lamentos desgarradores que rompen el silencio del lugar. Segundos después, la cámara enfoca hacia uno de los pilares del complejo, donde aparentemente se distingue el rostro de una mujer con el cabello negro y largo que asoma entre las sombras.

En una segunda publicación, Alexis explicó que no era empleado del cine y que tampoco estaba solo aquella noche. Según relató, asistió acompañado a una de las últimas funciones y alrededor de las 11 de la noche, al dirigirse al baño de la planta baja, comenzó a percibir ruidos extraños. En un principio creyó que se trataba de una broma de sus amigos o de trabajadores del lugar.

Ante la incertidumbre, decidió encender el flash de su teléfono móvil. Fue en ese instante cuando, según su testimonio, apareció frente a él la figura de una mujer que “pareciera no tener ojos que reflejaran la luz, ni ningún otro rasgo facial” . La presencia, aseguró, estaba acompañada por un llanto profundo y desconsolado.

Regreso al cine y transmisión en vivo

Lejos de terminar allí, Alexis volvió días después al mismo cine, esta vez para transmitir en vivo a través de TikTok. Durante el directo, varios de sus seguidores escucharon los supuestos sollozos que provenían del interior del lugar, mientras las luces parecían encenderse y apagarse sin motivo.

El momento más tenso llegó cuando un fuerte golpe resonó en la sala, lo que provocó que el joven abandonara de inmediato las instalaciones.

Reacciones en redes sociales

El caso pronto se convirtió en tema de debate. Mientras algunos usuarios sugirieron que todo podría tratarse de un montaje o incluso de una campaña publicitaria relacionada con el género de terror, otros aseguraron que lo visto era real. Algunos cibernautas afirmaron haber vivido experiencias similares en ese mismo cine de Nuevo Mexicali.

La historia ha generado opiniones divididas: hay quienes consideran que se trata de un truco de edición y quienes lo ven como una prueba de actividad paranormal. Lo cierto es que este episodio ya se suma a la larga lista de relatos sobre supuestas apariciones en cines de México, alimentando una vez más el imaginario popular sobre lo inexplicable.

