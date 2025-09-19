Por lo general, las medidas de acción ante un temblor señalan que las personas deben evacuar los inmuebles en los que se encuentran, sin embargo, ¿Qué pasa si están en uno de los pisos más altos de un edificio?

Este viernes 19 de septiembre se llevará a cabo en punto de las 12:00 horas el Segundo Simulacro Nacional, un evento que pretende fomentar la cultura de la prevención, enseñando a la ciudadanía cómo debe actuar en caso de sismo.

En esta fecha, además, se conmemora a las víctimas del terremoto de 1985 y el del 2017, considerados unos de los más catastróficos en la historia moderna de México.

De acuerdo con la coordinadora Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Laura Velázquez Alzúa, este Segundo Simulacro Nacional tendrá como hipótesis un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

¿Qué hacer si tiembla y estoy en un piso alto?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) apunta que las personas deben considerar el lugar en donde se encuentran para tomar acciones en caso de un sismo.

“La decisión de evacuar o replegarte siempre dependerá de las condiciones de seguridad y características del inmueble. No hay una receta única y por ello debes considerar en qué nivel te encuentras y lo que hay a tu alrededor” , explica la dependencia. A partir del tercer piso, las personas que se encuentren en un edificio deben optar por replegarse a paredes sólidas y alejarse de áreas con vidrios u objetos peligrosos.

En el caso de ubicarse en el último nivel de un edificio, si es posible, lo mejor es evacuar, pero hacia la azotea. Sin embargo, las recomendaciones también apuntan que durante un simulacro se debe evitar utilizar escaleras, por ello, si no te fue posible llegar a la azotea en los 60 segundos previos al temblor, lo mejor es buscar un lugar más seguro dentro del inmueble. De ningún modo uses el elevador.

Mientras tanto, la recomendación para las personas que se encuentran en la planta baja, en el primer y segundo piso de un edificio, es evacuar, siempre prestando atención a los objetos que podrían causar algún daño.

Medidas adicionales

Aunque la mayoría de los proyectos inmobiliarios que se construyen en la actualidad ya implementan en sus estructuras elementos de seguridad para proteger a las personas que se encuentran dentro, no está de más que las personas que viven o laboran en edificios de muchos pisos tomen otras medidas adicionales para reforzar su protección.

En un sismo, la mayor parte de las lesiones pueden ser ocasionadas por la caída de objetos, por ello, a la hora de amueblar un departamento se recomienda fijar los muebles a la pared para que permanezcan en su sitio durante el desastre.

Otra medida a considerar en la planeación del espacio es no colgar ningún objeto pesado en las partes altas del lugar, sobre todo encima de la cama y otros sitios donde se pase mucho tiempo.

Después de un temblor, si no hubo oportunidad de evacuar el lugar por la zona en la que te encontrabas, lo mejor es que te prepares para las réplicas. Busca un espacio más seguro, pero ten mucho cuidado al caminar por el edificio, pues varios objetos peligrosos pudieron haber caído al piso o la estructura pudo haberse dañado.

