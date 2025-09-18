El terremoto del 19 de septiembre de 1985 es un evento que marcó profundamente la historia reciente de México, pues hasta ahora se le sigue considerando una de las peores tragedias acontecidas en la capital del país.

Una investigación desarrollada por El Universal indica que este sismo de magnitud 8.1, que duró minuto y medio, cobró la vida de alrededor de 10 mil personas.

Este hecho, y la respuesta de los habitantes de la Ciudad de México a él, inspiró a varios cineastas para hacer homenaje a las víctimas y héroes anónimos a 40 años de la catástrofe.

Series y películas que hablan del terremoto de 1985 en México

Series:

"Cada minuto cuenta" (2024) de Jorge Michel Grau

La trama sigue al dóctor Ángel Zambrano, interpretado por Oslavdo Benavides, quien queda atrapado en los escombros y nadie sabe nada de él 24 horas después del temblor. Esta serie retrata diversas historias de víctimas de la tragedia.

Contando con 10 episodios en cada historia, los personajes se verán obligados a organizarse contra reloj para salvar a las personas atrapadas en los edificios, mientras una inminente réplica del terremoto amenaza cada vez más a los protagonistas.

¿Dónde ver? Prime Video.

"De nuevo en pie" (2005)

La serie producida por TV Azteca retrata las vivencias de cinco familias cuyas vidas fueron marcadas por la tragedia del temblor, evidenciando cómo los lazos de solidaridad y la fortaleza humana se fortalecen en medio de la adversidad.

¿Dónde ver?: YouTube

Te puede interesar: Simulacro Nacional 2025: Todo lo que necesitas saber para participar

"¿Qué onda con los 80? Archivos de México" (2024) de María José Cuevas

Aunque esta miniseria no se dedica únicamente a contar lo ocurrido en el terremoto de 1985, lo resaltable es su material de archivo, donde muchas de las imágenes inéditas sirvieron para mostrar a la audiencia cómo se vivió esa década, marcada por desastres naturales y cambios políticos.

¿Dónde ver?: ViX.

Películas

"7:19 la hora del temblor" (2016) de Jorge Michel Grau

Martín (Héctor Bonilla) y Fernando (Demián Bichir) trabajan en la recepción del edificio cuando, de pronto, un terremoto los sepulta bajo siete pisos de concreto y metal. Los amigos tendrán que reconciliar sus diferencias para poder sobrevivir juntos.

¿Dónde ver?: Prime Video

No te pierdas: Brad Everett Young muere a los 46 años de edad

"El día de la unión" (2018) de Kuno Becker

Es 19 de septiembre de 1985 y Javier, un taxista que trabaja cerca del hotel Regis, ve frente a sus ojos cómo la ciudad se derrumba por un terremoto. A través de esta historia, veremos cómo se forman las brigadas de rescate y la compasión humana, al igual que el compañerismo que vive el pueblo mexicano.

¿Dónde ver? Apple TV+

"Trágico terremoto en México" (1987) Dirigido por Francisco Guerrero

Patricia, una madre soltera, queda embarazada de Miguel; a pesar de las súplicas, él la deja sola. Súbitamente, un terremoto golpea la ciudad, justo cuando su hijo nace, y ella se queda atrapada con su bebé bajo los escombros del hospital. En esta serie de historias entrelazadas veremos cómo los personajes cambian a raíz de este trágico acontecimiento.

¿Dónde ver?: Prime Video y Netflix.

Lee también: Ticketmaster tiene todos estos conciertos al 2x1

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

