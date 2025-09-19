El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, pronosticó lluvias intensas en zonas del país. Estos son los detalles del clima:

Este día, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Oaxaca, interaccionará con la onda tropical núm. 33 que se desplazará sobre el sur y gradualmente sobre el centro del país , con una vaguada en altura sobre el sureste del golfo de México, con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, lo cual originará lluvias puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, además de lluvias fuertes a muy fuertes en Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A su vez, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Otra zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al suroeste de Baja California Sur, ocasionará lluvias fuertes en dicho estado , así como rachas de viento de 30 a 50 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en sus costas.

Asimismo, un canal de baja presión en el noreste y oriente del territorio nacional y el ingreso de humedad del golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla.

Simultáneamente, el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, provocará chubascos y lluvias fuertes en el occidente y centro de la República Mexicana, además de lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán.

Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 19 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y sur), Tabasco (sur y oeste) y Veracruz (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

