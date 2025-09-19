Pago Pensión IMSS: ESTAS personas SÍ recibirán aguinaldo este 2025

El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas del año y, en el caso de las personas pensionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no todos acceden a este beneficio. Sin embargo, hay un grupo que sí tiene derecho a este pago adicional y podrá contar con el ingreso extra de cara al cierre de 2025.

De acuerdo con la información oficial del IMSS, las personas pensionadas bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 recibirán su aguinaldo en noviembre. Este monto equivale a una mensualidad de su pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

El beneficio aplica para quienes obtuvieron su pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez en dicho régimen, por lo que verán reflejado este depósito como parte de su pago regular antes de finalizar el año.

¿Qué es el aguinaldo y quiénes lo reciben en general?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) recuerda que el aguinaldo nació como una gratificación voluntaria, pero desde 1970 se convirtió en un derecho obligatorio reconocido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Este establece que todas las personas trabajadoras subordinadas deben recibir al menos 15 días de salario como aguinaldo, a más tardar el 20 de diciembre.

Este derecho aplica sin distinción de puesto o tipo de contrato: de base, confianza, sindicalizados, eventuales o contratados por obra. Incluso quienes terminan su relación laboral antes de diciembre reciben el pago proporcional.

En el caso de las y los pensionados del IMSS bajo la Ley 73, el aguinaldo se suma como una prestación vigente que les da un respiro financiero en la recta final del año.

