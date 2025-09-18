Simulacro Nacional: ¿Por qué podría NO sonar la alerta sísmica en tu celular?

En México, durante el mes de septiembre se realiza el Simulacro Nacional a modo de homenaje por los catastróficos sismos de 1985 y 2017.No obstante, con el pasar de los años se han implementado nuevas alternativas para alertar y educar a la población frente a un desastre natural.Es por eso que, desde hace un par de años, las autoridades federales implementaron el sistema de Alerta Sísmica, el cual prevé advertir a la población segundos antes de la llegada de un sismo.Durante el segundo Simulacro Nacional 2025, la alarma sonará en altavoces, radios, televisores y, por primera vez, llegará como notificación a los teléfonos celulares de millones de mexicanos este próximo viernes 16 de septiembre a las 12:00 en punto.De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), este método de alerta no requiere conexión a internet y es totalmente gratuito, por lo que no consumirá nada de tu saldo o datos móviles.No obstante, Protección Civil advirtió que algunos dispositivos pueden no recibir la alerta debido a que tienen las notificaciones de emergencia desactivadas.Para activar las alertas de emergencia gubernamentales en tu celular debes hacer lo siguiente:En AndroidEn iOSRecuerda que este ejercicio tiene como objetivo fortalecer la cultura de prevención en México y solamente es un simulacro, por lo que las autoridades piden a la población no alarmarse cuando suene la Alerta Sísmica en sus teléfonos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP