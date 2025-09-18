Detienen a mujer que intentó hacerse pasar por médica en hospital IMSS-Bienestar

Una mujer que intentó hacerse pasar por médica al portar este tipo de vestimenta fue detenida en el hospital del IMSS-Bienestar en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Guardia Nacional, quienes se encuentran a cargo de la vigilancia de la institución.

Los médicos y enfermeras que laboran en el lugar detectaron que la mujer no era una trabajadora legítima por su actitud, motivo por el que alertaron a los elementos federales a cargo del nosocomio, quienes la buscaron por varias áreas hasta localizarla y retenerla.

Al detenerla, se descubrió que la mujer disfrazada de médico llevaba oculta una jeringa con una sustancia desconocida, con la que presuntamente buscaba inyectar a uno de los pacientes que se encuentran en recuperación por lesiones de bala , sin embargo, no se dieron mayores detalles sobre su posible identidad ni de la persona que sería su víctima.

El personal que tiene a su cargo la vigilancia de este hospital, como parte de los nuevos protocolos de seguridad, realizó una amplia búsqueda de posibles personas ajenas, sin encontrar más personas en el interior del nosocomio que no forma parte del personal oficial.

Desde fines del mes pasado, se dispuso diseñar nuevos protocolos de seguridad en los hospitales, a raíz de que en un lapso de 48 horas, seis personas fueron asesinadas, cuatro de ellas, fuera del Hospital Civil de Culiacán y dos pacientes fueron rematados, en una clínica particular y del hospital IMSS-Bienestar.

