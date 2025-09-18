Simulacro Nacional 2025: ¿Cómo saber si una alerta sísmica es falsa?

Este viernes, 19 de septiembre, se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional en el país. Es de suma importancia que, la población esté preparada para saber cómo actuar en caso de una emergencia real; es por eso que se recomienda activar una alerta sísmica.

Sistema de Alertamiento Masivo en Simulacro Nacional 2025

El Sistema de Alertamiento Masivo, que entrará en funcionamiento durante el Simulacro Nacional 2025, enviará notificaciones inmediatas a todos los teléfonos móviles dentro de una zona geográfica específica cuando se presenten emergencias o desastres naturales, a través de las antenas de la red celular.

La activación de la alerta podrá realizarse en la CDMX y en ciertas regiones de los estados colindantes, principalmente en aquellas con mayor vulnerabilidad sísmica.

Revisa que tu alerta sísmica no sea falsa

De acuerdo a José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, La alerta se transmite mediante un canal exclusivo de emergencias, se muestra en pantalla como una ventana emergente sin opción de interacción y cuenta con un tono distintivo, distinto al de un mensaje de texto.

Haciendo referencia que las alertas sísmicas falsas suelen ser por mensaje de texto.

“Un sonido que claramente llama la atención de cualquier persona, aunque el teléfono está en silencio, bloqueado o incluso si estás en medio de una llamada, también se activa”, explicó, Peña Merino, sobre el Sistema de Alertamiento Masivo en Simulacro Nacional 2025.

Te puede interesar: Sheinbaum niega presión de EU en entrega de Rafael Caro Quintero

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS