Con el propósito de acelerar la transición energética y fortalecer la competitividad de las empresas, el Gobierno de Jalisco anunció una alianza estratégica con Plus Corp, que contempla una bolsa de financiamiento privado por hasta 750 millones de pesos. El convenio fue signado por la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (Sedes), la Agencia de Energía del Estado de Jalisco (AEEJ) y la compañía, que es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom).

El acuerdo permitirá impulsar proyectos de energías renovables, en particular de generación distribuida en modalidad de autoconsumo, así como promover esquemas de eficiencia energética con el apoyo de créditos flexibles y tasas preferenciales. Los recursos estarán disponibles para sectores estratégicos como alimentos y bebidas, automotriz y autopartes, logística, cadena de frío y salud, aunque no estarán limitados a estas áreas.

El titular de Sedes, Manuel Herrera Vega, explicó que este mecanismo abre una nueva oportunidad para medianas y grandes empresas que hasta ahora no contaban con programas de financiamiento a la medida.

“Durante los últimos 20 años, los costos de la tecnología energética se han reducido drásticamente, lo que la vuelve mucho más accesible. Y gracias a la colaboración con Projal y empresas financieras no bancarias, como Plus Corp, podemos ofrecer condiciones óptimas de financiamiento a las y los jaliscienses”.

Destacó que, además de propiciar ahorros económicos para las empresas, el objetivo es reducir las emisiones contaminantes e incentivar la innovación en un sector donde la urgencia de alternativas sustentables es cada vez mayor. “Las medianas y grandes empresas están demandando este tipo de apoyos. Con este esquema, tendrán tasas competitivas y procesos más ejecutivos para acelerar su transición energética”.

Enrique Rubio, director de la AEEJ, precisó que los créditos o el programa es para cualquier cadena productiva. “El acompañamiento de los líderes de la industria será fundamental. No solo se trata de otorgar financiamiento, sino de aprender de la experiencia de cada sector para ir afinando y mejorando la aplicación de estos recursos. Queremos que este programa tenga resultados tangibles y replicables”.

Durante el anuncio, Manuel Sacal Sabban, presidente y CEO de Plus Corp, aseguró que la creación de este fondo refleja la confianza de la empresa en el dinamismo económico de Jalisco. “Hemos tenido la certeza de apostar por este Estado porque, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, donde la inversión extranjera enfrenta retos y se han registrado fugas de capital, aquí vemos liderazgo, estabilidad y oportunidades. Con este fondo queremos impactar especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más necesitan apoyo para dar el salto hacia la sostenibilidad”.

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster-Jones, celebró la importancia de contar con un fondo de este tamaño, con tasas preferenciales y condiciones competitivas. “Es una gran noticia para el sector empresarial. Con el apoyo del Gobierno del Estado en los procesos de solicitud y llenado, este esquema representa una oportunidad histórica. Habrá un antes y un después en la manera en que las empresas accedan a financiamiento para proyectos energéticos”.

El Gobierno de Jalisco tendrá un rol principalmente de promoción y vinculación. Su labor será difundir la importancia de la transición energética y acompañar a las empresas en el proceso de integración de sus expedientes, pero no intervendrá directamente en la asignación de créditos.

“La idea es que cada empresa decida si accede a este financiamiento o si busca otras opciones. Nuestro papel es acercar las herramientas y crear un entorno propicio para que Jalisco sea líder en energía sustentable”, puntualizó Herrera Vega.

Los detalles y el contacto

A través de la alianza, las empresas y emprendedores podrán acceder a créditos que van de dos millones a 100 millones de pesos, con procesos más ágiles que los ofrecidos por la banca tradicional.

Plus Corp es una Sociedad Financiera de Objetivo Múltiple (Sofom), que tiene más de 25 años en el mercado y presencia con oficinas en la Ciudad de México, Guadalajara, León y Cancún.

Los negocios y empresas que participen en este esquema podrán reducir sus costos en gastos energéticos, eficientar sus operación, contribuir al cuidado del medio ambiente y fortalecer la imagen corporativa de sus emprendimientos.

La Agencia fungirá como ventanilla de recepción e integración de expedientes de las empresas y emprendimientos que quieran acceder a este financiamiento.

Para más información: en la Calle López Cotilla 1505, piso 8, en Guadalajara. Al teléfono 33-3030-2000, en la extensión 52070. O al correo: energia.aeej@jalisco.gob.mx.

Con este esquema, Jalisco da un paso firme hacia la transición energética y se coloca a la vanguardia en la promoción de proyectos sustentables con apoyo del sector privado.

