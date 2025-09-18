Este sábado 20 de septiembre se llevará a cabo en el municipio de Guadalajara la primera jornada nocturna de la Vía RecreActiva, un evento similar a las rodadas dominicanas habituales, pero ahora bajo las estrellas.

En este escenario, las autoridades del municipio anunciaron que se realizarán algunos cierres viales, con el objetivo de que algunas de las principales avenidas de la ciudad se conviertan en espacios de recreación y deporte.

Aquí te decimos cuáles son las calles que estarán cerradas y cuáles son las rutas alternas.

Cierres viales por Vía RecreActiva Nocturna

La primera jornada de la Vía RecreActiva nocturna se llevará a cabo de las 19:00 a las 23:00 horas de este sábado. La ruta abarcará 3 kilómetros de la avenida Juárez-Ignacio L. Vallarta, por lo que esta vialidad estará cerrada desde la avenida Federalismo (Parque Revolución) hasta los Arcos.

De este modo, se recomienda a los automovilistas optar por rutas alternas, por ejemplo, la Calzada del Federalismo, avenida La Paz, avenida Niños Héroes, Hidalgo y Chapultepec.

La Vía RecreActiva nocturna forma parte de la agenda de actividades que la Comisión Municipal del Deporte (Comude) ha preparado para celebrar el aniversario de este programa que desde hace más de 20 años transforma las calles principales de la ciudad en espacios públicos para la recreación y el deporte.

“La vía nocturna tiene la misma característica que la Vía Recreativa dominical, es para que podamos salir a caminar, a trotar, a correr, a andar en bicicleta, en patines, con la familia, con mascotas", indicó David Prado, director del Comude Guadalajara.

De acuerdo con el funcionario municipal, el sábado agentes de Movilidad prestarán sus servicios para auxiliar a los automovilistas en las vías alternas.

