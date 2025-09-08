A partir del próximo mes de octubre, el Gobierno de México iniciará la entrega de la Tarjeta Bienestar para las que serán beneficiarias del nuevo programa Pensión Mujeres Bienestar. Esta vez, el plástico lo recibirán las personas de 60 a 62 años inscritas durante la convocatoria del pasado agosto, y que aún no califican para la pensión universal de adultos mayores de 65 años.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó este lunes que se distribuirán 2 millones de tarjetas entre mujeres que serán incorporadas a este nuevo apoyo económico. Con esta acción, se prevé alcanzar un padrón de más de 3 millones antes de que finalice el año.

"Al final del año, más de 3 millones de mujeres estarán incorporadas al programa", explicó Montiel durante "La Mañanera del pueblo" encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Aunque la entrega de tarjetas bienestar se realizará del 1 al 31 de octubre, el pago del apoyo económico será hasta el mes de noviembre.

¿Cuánto paga el programa de la Pensión Bienestar para mujeres?

De la misma manera que el resto de los programas sociales del gobierno, los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar son cada dos meses, aunque en este las beneficiarias reciben 3 mil pesos.

Durante su participación en "La Mañanera del pueblo", Ariadna Montiel precisó que las beneficiarias serán notificadas mediante mensajes SMS enviados directamente a sus teléfonos celulares, en los cuales se les informará con claridad el lugar, día y hora para recoger su Tarjeta Bienestar.

Montiel hizo un llamado a las interesadas a mantenerse atentas únicamente a la información difundida a través de los canales oficiales del Gobierno Federal, ya que, advirtió, hay desinformación circulando sobre los programas sociales.

"Hay mucha información falsa en torno a los programas del Bienestar. Pedimos poner atención para que no tomen información incorrecta", reiteró.

El programa Pensión Mujeres Bienestar busca apoyar económicamente a mujeres que, aunque aún no cumplen 65 años, requieren respaldo para cubrir sus necesidades básicas. Este nuevo esfuerzo se suma a las estrategias sociales que buscan reducir la desigualdad y reconocer el trabajo no remunerado de millones de mujeres en México.

