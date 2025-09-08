El testamento público abierto es aquel que se otorga ante un Notario Público y se conoce cuál es el contenido. El testador expresa su voluntad ante el notario y testigos, quienes conocen las disposiciones.

Este trámite puede ser realizado por cualquier persona a partir de los 16 años, con capacidad de entregar un testamento.

¿Cómo realizo el trámite del testamento?

Para realizar el trámite, deberás seguir los siguientes pasos expedidos por el Gobierno de la CDMX:

Acude al Módulo Regional, Oficinas Centrales de la Dirección General de Regularización Territorial o Testamóviles, solicita el servicio y se registra la solicitud de testamento público abierto, con identificación oficial.

Captura Solicitud de Testamento Público Abierto y emite recibo de pago al Ciudadano.

Realiza el pago correspondiente en el Banco.

Asigna notaría.

La notaría cita al ciudadano para testamento.

Acude a la notaría a otorgar su testamento.

¿Cuánto cuesta el trámite del testamento?

Los diversos tipos de testamentos tiene un costo dependiendo de cual se desee conseguir:

Testamento Universal (de 16 a 64 años) Básico: mil 804 pesos

Testamento Universal (de 16 a 64 años) con Legados: dos 614 pesos

Testamento Adulto Mayor (mayores de 65 años) Básico: 601 pesos

Testamento Adulto Mayor (mayores de 65 años) con Legados: mil 804 pesos

¿Por qué septiembre es el mes del testamento?

Septiembre es el mes del testamento debido a una iniciativa de la Secretaría de Gobierno y el Notariado Mexicano para promover la cultura de prevención y de testamento.

El objetivo de esta alianza es dar certeza jurídica y proteger el derecho de las personas a recibir una herencia de manera segura y ordenada.

Este año, se celebra la 23ª edición de la campaña nacional "Septiembre, Mes del Testamento", durante todo el mes.

Descuentos en testamentos en septiembre

En el mes del testamento, el Gobierno de la CDMX otorga descuentos de hasta el 50% sobre el costo normal de un testamento.

Además, la asesoría jurídica se puede tomar de forma gratuita con notarias y notarios públicos en todo el país, con la finalidad de resolver dudas de manera personalizada.

En este mes, el costo total del testamento para las personas adultas mayores de 60 años o más será de 500 pesos, mientras que para el público en general este tendrá un costo de mil 500 pesos.

