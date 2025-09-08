El testamento público abierto es aquel que se otorga ante un Notario Público y se conoce cuál es el contenido. El testador expresa su voluntad ante el notario y testigos, quienes conocen las disposiciones.Este trámite puede ser realizado por cualquier persona a partir de los 16 años, con capacidad de entregar un testamento.Para realizar el trámite, deberás seguir los siguientes pasos expedidos por el Gobierno de la CDMX:Acude al Módulo Regional, Oficinas Centrales de la Dirección General de Regularización Territorial o Testamóviles, solicita el servicio y se registra la solicitud de testamento público abierto, con identificación oficial.Captura Solicitud de Testamento Público Abierto y emite recibo de pago al Ciudadano.Los diversos tipos de testamentos tiene un costo dependiendo de cual se desee conseguir:Septiembre es el mes del testamento debido a una iniciativa de la Secretaría de Gobierno y el Notariado Mexicano para promover la cultura de prevención y de testamento.El objetivo de esta alianza es dar certeza jurídica y proteger el derecho de las personas a recibir una herencia de manera segura y ordenada.Este año, se celebra la 23ª edición de la campaña nacional "Septiembre, Mes del Testamento", durante todo el mes.En el mes del testamento, el Gobierno de la CDMX otorga descuentos de hasta el 50% sobre el costo normal de un testamento.Además, la asesoría jurídica se puede tomar de forma gratuita con notarias y notarios públicos en todo el país, con la finalidad de resolver dudas de manera personalizada.En este mes, el costo total del testamento para las personas adultas mayores de 60 años o más será de 500 pesos, mientras que para el público en general este tendrá un costo de mil 500 pesos.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV