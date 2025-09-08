BBVA eliminará estas cuentas bancarias en septiembre

En cumplimiento con la legislación financiera en México, BBVA México llevará a cabo durante septiembre la cancelación de un gran número de cuentas bancarias. La medida se aplica principalmente a tarjetas de débito sin movimientos recientes, por lo que los clientes deben revisar con atención el estatus de sus productos para evitar contratiempos.

Según lo establecido en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, los bancos están facultados para dar de baja aquellas cuentas que no presenten actividad. Por esta razón, desde 2024 la institución inició un proceso de depuración que continuará a lo largo de 2025.

Cuentas afectadas por la cancelación

La fecha clave será el viernes 19 de septiembre, día en que se desactivarán las cuentas que acumulen tres meses consecutivos sin movimientos y que además tengan saldo en ceros. Con esta acción, BBVA busca reducir costos operativos derivados del mantenimiento de servicios inactivos.

El propio banco publicó que para el mes de septiembre se dará de baja a las tarjetas que no hayan registrado operaciones en junio, julio y agosto.

El aviso oficial señala:

“BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en cumplimiento con lo establecido en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, informa que se realizará la cancelación de las cuentas que no hayan tenido actividad en los últimos tres meses consecutivos a la fecha de cancelación y que tengan saldo cero”.

Tarjetas de débito que dejarán de operar

Entre los productos que serán dados de baja si cumplen con las condiciones mencionadas se encuentran:

Libretón

Membresía BP

Muestra Pyme BBVA

Libretón Premium

Tarjeta de Pagos

Maestra Particulares

Cuenta Express

Maestra Dólares Frontera

Maestra Patrimonial Dólares

Tarjeta Básica BBVA

Mi Despensa

Link Card (antes Winner Card)

Libretón 2.0

Solución Personal

Contigo BBVA

Envíos de Dinero

Libretón Dólares

Maestra Dólares PyME

Libretón Básico

Tarjeta Nómina BBVA

BBVA aclaró que, pese a la cancelación, los clientes serán notificados previamente para que tengan la oportunidad de realizar gestiones o reactivar sus cuentas si lo consideran necesario. Asimismo, se recordó que, al quedar inactivas, los titulares perderán acceso a todos los servicios vinculados a esas cuentas.

