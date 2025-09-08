Profeco revela el papel higiénico de MEJOR calidad en México

El pasado mes de enero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de su más reciente estudio de calidad sobre el papel higiénico, uno de los productos básicos del hogar. Según la publicación, se analizaron 33 presentaciones de 24 marcas disponibles en el mercado en México.

El análisis de la Profeco evaluó desde la resistencia del llamado "rollo" hasta la capacidad de absorción y desintegración, con el objetivo de orientar a los consumidores hacia una compra informada.

¿Qué analizó la Profeco en el papel de baño?

El estudio se enfocó en rollos de papel higiénico convencional, papel higiénico decorado y papel higiénico con aroma. Entre los aspectos evaluados destacan el gramaje, número de hojas por rollo, resistencia seca y húmeda, blancura, contenido neto, capacidad de absorción y facilidad para deshacerse en el agua.

El papel higiénico de MEJOR calidad en México

La Profeco encontró que todas las muestras cumplieron con los requisitos de etiquetado y contenido neto. Sin embargo, en desempeño y calidad, algunas marcas sobresalieron por encima del promedio. Estas son:

Regio, en general, obtuvo una alta calificación en resistencia y absorción

Member's Mark y Great Value destacaron por su número de hojas por rollo y buena resistencia húmeda

Elite fue una de las mejores evaluadas en resistencia seca

Pétalo también presentó buen desempeño general

Los modelos de papel, según las marcas de buena calidad, son:

Dreamy Aroma floral

Elite Duo

Kleenex Zen zone

Kleenex Cotonelle Eco

Kleenex Cotonelle Soft

Kleenex Cotonelle Beauty

Member's Mark Ultra strong

Pétalo Family balance

Pétalo

Premier Higienol Rendiplus

Regio Eco max maxi rendidor

Regio Luxury almond touch

Regio Rinde+

Regio Just 1

Regio Suspiros de lavanda

Suavel Campos de lavanda

Great Value Ultra soft

Great Value Original rendidor

Por otro lado, algunas marcas mostraron deficiencias en resistencia o absorción, aunque sin incumplimientos graves.

La Profeco recomienda a los consumidores revisar el número de hojas por rollo, ya que una mayor cantidad no siempre implica mejor rendimiento si las hojas son más delgadas o frágiles.

OF