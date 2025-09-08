Lunes, 08 de Septiembre 2025

Profeco revela el papel higiénico de MEJOR calidad en México

El estudio se enfocó en rollos de papel higiénico convencional, decorado y con aroma

Por: Oralia López

El papel higiénico es uno de los productos básicos del hogar. ESPECIAL / CANVA

El pasado mes de enero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de su más reciente estudio de calidad sobre el papel higiénico, uno de los productos básicos del hogar. Según la publicación, se analizaron 33 presentaciones de 24 marcas disponibles en el mercado en México.

El análisis de la Profeco evaluó desde la resistencia del llamado "rollo" hasta la capacidad de absorción y desintegración, con el objetivo de orientar a los consumidores hacia una compra informada.

¿Qué analizó la Profeco en el papel de baño?

El estudio se enfocó en rollos de papel higiénico convencional, papel higiénico decorado y papel higiénico con aroma. Entre los aspectos evaluados destacan el gramaje, número de hojas por rollo, resistencia seca y húmeda, blancura, contenido neto, capacidad de absorción y facilidad para deshacerse en el agua.

El papel higiénico de MEJOR calidad en México

La Profeco encontró que todas las muestras cumplieron con los requisitos de etiquetado y contenido neto. Sin embargo, en desempeño y calidad, algunas marcas sobresalieron por encima del promedio. Estas son:

  • Regio, en general, obtuvo una alta calificación en resistencia y absorción
  • Member's Mark y Great Value destacaron por su número de hojas por rollo y buena resistencia húmeda
  • Elite fue una de las mejores evaluadas en resistencia seca
  • Pétalo también presentó buen desempeño general

Los modelos de papel, según las marcas de buena calidad, son:

  • Dreamy Aroma floral
  • Elite Duo
  • Kleenex Zen zone
  • Kleenex Cotonelle Eco
  • Kleenex Cotonelle Soft
  • Kleenex Cotonelle Beauty
  • Member's Mark Ultra strong
  • Pétalo Family balance
  • Pétalo
  • Premier Higienol Rendiplus
  • Regio Eco max maxi rendidor
  • Regio Luxury almond touch
  • Regio Rinde+
  • Regio Just 1
  • Regio Suspiros de lavanda
  • Suavel Campos de lavanda
  • Great Value Ultra soft
  • Great Value Original rendidor

Por otro lado, algunas marcas mostraron deficiencias en resistencia o absorción, aunque sin incumplimientos graves.

La Profeco recomienda a los consumidores revisar el número de hojas por rollo, ya que una mayor cantidad no siempre implica mejor rendimiento si las hojas son más delgadas o frágiles.

