Delia García explica la llamada de Facundo donde "un hombre" le respondió

En la más reciente edición de La Casa de los Famosos México 2025, un momento que debía ser emotivo se convirtió en motivo de polémica. Facundo, tras obtener un reto que le otorgaba 30 mil pesos, decidió intercambiar el premio por una llamada de dos minutos con su prometida, Delia García. Lo que parecía un gesto romántico terminó generando rumores de infidelidad que rápidamente inundaron las redes sociales.

El incidente ocurrió cuando, en su primer intento de contacto, el número marcado por Facundo fue respondido por una voz masculina antes de que la llamada se interrumpiera de forma repentina. La escena, transmitida en horario estelar, provocó comentarios inmediatos de la audiencia. Mensajes como “Le llamó a su novia y le contestó un vato” o “Contestó un hombre y colgó, todo fue muy raro” comenzaron a circular en X, alimentando especulaciones.

La reacción del conductor no pasó desapercibida: conmovido hasta las lágrimas, Facundo dejó ver lo mucho que lo afectó la situación. Por otro lado, algunos espectadores percibieron a Delia distante durante la breve conversación, lo que avivó aún más las críticas. “Ni un te amo o te extraño, se vio muy mal”, escribió una usuaria, reflejando la opinión de varios seguidores del programa. Aunque ella sí manifestó cariño y aseguró que lo amaba, la duda ya estaba sembrada.

Ante la ola de comentarios, Delia García decidió pronunciarse. A través de un video publicado en sus redes sociales, la locutora de 36 años aclaró el origen de la confusión. Con tono firme, explicó:

“Voy a aclarar algunas cosas que para mí son muy obvias, pero hoy me doy cuenta de que lo que para mí es obvio, quizá para muchas personas no lo es. Les voy a aclarar quién era ese hombre de la llamada que tanto ha sonado. Fíjense, no tengo idea, no sé quién era”.

La prometida de Facundo señaló que la producción del reality la había contactado previamente para informarle sobre la llamada, por lo que se encontraba en casa aguardando ese momento.

“Yo sabía perfecto de esa llamada, chicos. Los tiempos en el aire de la tele, y más en un horario estelar, son millones por segundo, ¿cómo pueden pensar que no estaba al tanto?”, subrayó.

En su explicación también cuestionó la lógica de las teorías en su contra:

“Me da risa que digan que contestó un hombre. A ver, si yo estuviera engañándolo, ¿cómo va a contestarle esa persona? No tiene sentido”.

Delia detalló además que durante la conversación estuvo limitada por las reglas de producción, ya que se le indicó que no podía comentar lo que sucedía fuera del programa ni mencionar a otros participantes, reduciendo sus intervenciones a mensajes simples de apoyo. “Me dijeron que no podía hablar de cosas que están pasando afuera, ni darle contexto de si va bien o mal, ni mencionar a otros participantes. Básicamente solo debía expresarle cosas sencillas como ‘te quiero, te extraño’”, relató.

Respecto a su actitud, reconoció que los nervios y las restricciones pudieron dar la impresión de frialdad, aunque aseguró haber repetido varias veces sus sentimientos. “Ya escuché la llamada como siete veces y en todas le dije ‘hola, te amo’”, afirmó.

Finalmente, no estuvo sola en su defensa. Mila Gómez, hija de Facundo, utilizó un live en redes sociales para mostrar su molestia ante los rumores y respaldar a la pareja frente a la ola de comentarios negativos.

BB