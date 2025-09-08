En redes sociales circulan videos que muestran a una mujer vestida de negro llegando en un auto compacto plateado hasta la banqueta. Según las imágenes, la mujer descendió del vehículo, se agachó y, en pocos minutos, dio a luz a un bebé. Después regresó a su automóvil y se retiró del lugar, dejando a la recién nacida en plena calle mientras pasaban los vehículos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que la bebé fue localizada en la colonia Industrial, de la alcaldía Gustavo A. Madero, tras ser abandonada en la vía pública.

Un ciudadano alertó a los uniformados mientras circulaba en bicicleta por la calle Euzkaro y la calzada de Los Misterios, después de escuchar el llanto de un bebé. Los oficiales acudieron de inmediato al lugar indicado, donde encontraron a la menor envuelta en una chamarra roja manchada de sangre. Para protegerla del frío, uno de los policías sostuvo a la recién nacida en brazos mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

Al arribar los paramédicos, la bebé fue evaluada y trasladada a un hospital, donde se determinó que tenía aproximadamente 25 semanas de gestación, situándola en condición de pretérmino extremo. Presentaba síndrome de dificultad respiratoria y riesgo de sepsis. Su estado se reporta como grave, aunque estable.

Las autoridades ya iniciaron la revisión de las cámaras de vigilancia de la zona para identificar a los responsables del abandono. Además, el caso fue turnado al Ministerio Público, que se encargará de la investigación y de garantizar la protección legal de la menor.

